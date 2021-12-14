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Известный украинский ведущий рассказал, почему до сих пор не развелся с женой

Автор: Роман Мирончук

Слава Демин рассказал, почему до сих пор не развелся с женой. При этом он заявил, что уже как год разошелся с супругой, но официально они все еще в браке.

Об этом украинский ведущий рассказал в программе "Зірковий шлях".

"Это так лень. Вот действительно нет времени. Надо найти время, чтобы было и у меня, и у нее. Надо сесть, поехать в ЗАГС, написать заявление. Вот мы такие, у нас нестандартные отношения", - отметил Демин.

Он также добавил, что в отношениях он не эгоист. Ведущий признался, что он всегда хочет, чтобы с ним девушке было комфортно. При этом речь идет не только о духовном общении, но и физиологическом тоже.

"В отношениях важно на первом месте уважение. Уважение, взаимопонимание и секс. Это реально важные вещи", - говорит Демин.

Также, по его словам, в отношениях должно присутствовать доверие. Ведь часто так бывает, что люди боятся поговорить друг с другом и обсудить проблемы, которые их волнуют, включая интимные вопросы.

Отметим, что вместе со своей супругой Слава Демин прожил 13 лет. У пары также есть общий сын.

Напомним, Слава Демин рассказал, почему разошелся с женой и не общается с матерью.

Мы также писали о том, что Демин поразил откровениями об издевательствах матери.

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