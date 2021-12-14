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Відомий український ведучий розповів, чому досі не розлучився з дружиною

Автор: Роман Мирончук

Слава Дьомін розповів, чому досі не розлучився з дружиною. При цьому він заявив, що вже як рік розійшовся з дружиною, але офіційно вони все ще в шлюбі.

Про це український ведучий розповів у програмі "Зірковий шлях".

"Це так лінь. Ось дійсно немає часу. Треба знайти час, щоб був і у мене, і у неї. Треба сісти, поїхати в ЗАГС, написати заяву. Ось ми такі, у нас нестандартні відносини", - зазначив Дьомін.

Він також додав, що у відносинах він не егоїст. Ведучий зізнався, що він завжди хоче, щоб з ним дівчині було комфортно. При цьому мова йде не тільки про духовне спілкування, а й фізіологічне теж.

"У відносинах важлива на першому місці повага. Повага, взаєморозуміння і секс. Це реально важливі речі", - говорить Дьомін.

Також, за його словами, у відносинах має бути присутня довіра. Адже часто так буває, що люди бояться поговорити один з одним і обговорити проблеми, які їх хвилюють, включаючи інтимні питання.

Зазначимо, що разом зі своєю дружиною Слава Дьомін прожив 13 років. У пари також є спільний син.

Нагадаємо, Слава Дьомін розповів, чому розійшовся з дружиною і не спілкується з матір'ю.

Ми також писали про те, що Дьомін вразив одкровеннями про знущання матері.

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