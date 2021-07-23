ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Известный украинский курорт ушел под воду: двое людей погибли

Новина українською →
Бердянск, Пятница 23 июля 2021 09:24
Известный украинский курорт ушел под воду: двое людей погибли В Бердянске сильный ливень затопил город (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Бердянске 22 июля прошел сильный ливень. Осадки начались в 16.00 и в течение нескольких часов полностью затопили город. Движение транспорта парализовало.

Об этом сообщает "Про Бердянск".

Отмечается, что центр города оказался под водой. Дренажная система в Бердянске вновь не справилась с осадками.

Все микрорайоны города оказались затопленными осадками, а автомобили плавали, как подводные лодки.

Известный украинский курорт ушел под воду: двое людей погиблиИзвестный украинский курорт ушел под воду: двое людей погибли

Двоих людей убило током

Трагедия произошла на перекрестке проспекта Победы и улицы Богуславского в Бердянске. Предварительно, из-за обрыва провода, который упал в лужу, погибли двое прохожих.

По состоянию на 20:00 тела погибших оставались в воде. Отмечается, что медики скорой помощи и спасатели ждали энергетиков, которые отключили бы напряжение.

Потоп в Бердянске 22 июля

Как мы ранее писали, в ночь на 22 июля Одессу накрыло жуткой бурей. Ливень сметал все на своем пути, разрушил пляжи, затопил торговые точки и разорвал на части асфальт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянск наводнение
LITE
23 июля не ходите к водоемам и не стригите волосы: что можно и нельзя делать в этот день
23 июля не ходите к водоемам и не стригите волосы: что можно и нельзя делать в этот день