Відомий український курорт пішов під воду: двоє людей загинули

У Бердянську 22 липня пройшла сильна злива. Опади почалися о 16.00 і протягом декількох годин повністю затопили місто. Рух транспорту паралізувало.

Про це повідомляє "Про Бердянськ".

Відзначається, що центр міста опинився під водою. Дренажна система в Бердянську знову не впоралася з опадами.

Всі мікрорайони міста виявилися затопленими опадами, а автомобілі плавали, як підводні човни.

Двох людей вбило струмом

Трагедія сталася на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Богуславського в Бердянську. Попередньо, через обрив дроту, який впав у калюжу, загинули двоє перехожих.

Станом на 20: 00 тіла загиблих залишалися у воді. Відзначається, що медики швидкої допомоги і рятувальники чекали енергетиків, які відключили б напругу.

Потоп у Бердянську 22 липня