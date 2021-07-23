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Відомий український курорт пішов під воду: двоє людей загинули

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Бердянськ, П'ятниця 23 липня 2021 09:24
Відомий український курорт пішов під воду: двоє людей загинули У Бердянську сильна злива затопила місто (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Бердянську 22 липня пройшла сильна злива. Опади почалися о 16.00 і протягом декількох годин повністю затопили місто. Рух транспорту паралізувало.

Про це повідомляє "Про Бердянськ".

Відзначається, що центр міста опинився під водою. Дренажна система в Бердянську знову не впоралася з опадами.

Всі мікрорайони міста виявилися затопленими опадами, а автомобілі плавали, як підводні човни.

Відомий український курорт пішов під воду: двоє людей загинулиВідомий український курорт пішов під воду: двоє людей загинули

Двох людей вбило струмом

Трагедія сталася на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Богуславського в Бердянську. Попередньо, через обрив дроту, який впав у калюжу, загинули двоє перехожих.

Станом на 20: 00 тіла загиблих залишалися у воді. Відзначається, що медики швидкої допомоги і рятувальники чекали енергетиків, які відключили б напругу.

Потоп у Бердянську 22 липня

Як ми раніше писали, у ніч на 22 липня Одесу накрило моторошною бурею. Злива змітала все на своєму шляху, зруйнувала пляжі, затопила торгові точки і розірвала на частини асфальт.

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