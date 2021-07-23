Відомий український курорт пішов під воду: двоє людей загинули
У Бердянську 22 липня пройшла сильна злива. Опади почалися о 16.00 і протягом декількох годин повністю затопили місто. Рух транспорту паралізувало.
Про це повідомляє "Про Бердянськ".
Відзначається, що центр міста опинився під водою. Дренажна система в Бердянську знову не впоралася з опадами.
Всі мікрорайони міста виявилися затопленими опадами, а автомобілі плавали, як підводні човни.
Двох людей вбило струмом
Трагедія сталася на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Богуславського в Бердянську. Попередньо, через обрив дроту, який впав у калюжу, загинули двоє перехожих.
Станом на 20: 00 тіла загиблих залишалися у воді. Відзначається, що медики швидкої допомоги і рятувальники чекали енергетиків, які відключили б напругу.
Потоп у Бердянську 22 липня
Як ми раніше писали, у ніч на 22 липня Одесу накрило моторошною бурею. Злива змітала все на своєму шляху, зруйнувала пляжі, затопила торгові точки і розірвала на частини асфальт.