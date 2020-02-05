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Відомий український футболіст влаштував "цирк" з поліцією: обізвав "тварюками"

STYLERЖиття    05.02.2020 - 08:18
Відомий український футболіст влаштував "цирк" з поліцією: обізвав "тварюками"
Сергій Валяєв влаштував скандал з поліцією (Колаж РБК-Україна)

Український футболіст розлютився через те, що його зупинила поліція

Колишній футболіст збірної України Сергій Валяєв потрапив у скандал з поліцейськими. Він розсердився за те, що патрульні зупинили його за перевищення швидкості, хоча, за його словами, він ПДР не порушував. Спортсмен вибухнув гнівноим постом на сторінці в Facebook, але потім видалив його, але журналіст Костянтин Андріюк зберіг скріншоти.

"Я сказав цим доблесним безстрашним борцям за справедливість, борцям з бабусями на базарах і алкашами, щоб краще ви не займалися ху*нею, а ловили тих, хто пи*дить вагонами, а ви ламаєте комедію. Показую ілюзію правопорядку і закону, як він мені сказав. Закону, б**дь, якого в цій країні закону. Ймовірно, начальнику потрібно добудувати будинок або міністру. Тварюки. Ненавиджу всю цю корупційну систему. Їхав я 82 км/год по окружній, а норма 50+20 = 70 км/год. Карл, 12 км/год. Платити не хочу принципово", – писав Валяєв.

До речі, в коментарях до посту спортсмена люди написали, що він не правий і міг би заплатити штраф, а не "ганьбитися" в мережі. Українці порекомендували заплатити штраф і припинити обурюватися.

Зазначимо, що штраф за таке порушення становить 225 гривень. Колишній футболіст категорично не хотів його оплачувати.

Відомий український футболіст влаштував &quot;цирк&quot; з поліцією: обізвав &quot;тварюками&quot;Відомий український футболіст влаштував &quot;цирк&quot; з поліцією: обізвав &quot;тварюками&quot;Відомий український футболіст влаштував &quot;цирк&quot; з поліцією: обізвав &quot;тварюками&quot;Скріншот коментарів

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