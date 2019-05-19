Известный украинский футболист скоро станет отцом: все подробности

Руслан Малиновский в скором времени впервые станет отцом. 26-летний полузащитник бельгийского "Генка" и сборной Украины вместе со своей женой Роксаной ждут девочку. Об этом рассказала Роксана Малиновская на своей странице в Instagram.

Жена спортсмена рассказала о беременности во время празднования своего дня рождения.

Стоит отметить, что Руслан Малиновский со своим клубом "Генк" стал чемпионом Бельгии.

Руслан Малиновский вместе со своей супругой (фото: instagram.com/malinovskyi_18)

В этом сезоне футболист выходил на поле в 51 матче команды во всех турнирах, и лишь раз он попал в заявку и не вышел на поле. На счету украинского спортсмена 16 голов (+2 в составе сборной Украины) и 16 результативных передач во всех турнирах.

Напомним, что нумеролог предсказала судьбу сына Меган Маркл. По ее словам, мальчик вырастет творческой натурой. Но в будущем он попадет в серьезный скандал.

Это звучит вполне правдоподобно, поскольку малыш может унаследовать черты характера своего отца, принца Гарри, который в юности часто попадал в неприятные ситуации.

Ранее сообщалось, что знаменитый украинский музыкант Сергей Бабкин скрывал, что в третий раз станет отцом. Звездная пара хранила молчание почти семь месяцев, тщательно скрывая тайну от окружающих.