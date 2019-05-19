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Відомий український футболіст скоро стане батьком: усі подробиці


Руслан Малиновський разом зі своєю дружиною вперше стануть батьками

Руслан Малиновський незабаром вперше стане батьком. 26-річний півзахисник бельгійського "Генка" і збірної України разом зі своєю дружиною Роксаною чекають дівчинку. Про це розповіла Роксана Малиновська на своїй сторінці в Instagram.

Дружина спортсмена розповіла про вагітність під час святкування свого дня народження.

Варто зазначити, що Руслан Малиновський зі своїм клубом "Генк" став чемпіоном Бельгії.

Руслан Малиновський разом зі своєю дружиною (фото: instagram.com/malinovskyi_18)

У цьому сезоні футболіст виходив на поле у 51 матчі команди у всіх турнірах, і лише раз він потрапив в заявку і не вийшов на поле. На рахунку українського спортсмена 16 голів (+2 у складі збірної України) та 16 результативних передач у всіх турнірах.

Нагадаємо, що нумеролог передбачила долю сина Меган Маркл. За її словами, хлопчик виросте творчою натурою. Але в майбутньому він потрапить в серйозний скандал.

Це звучить цілком правдоподібно, оскільки дитина може успадкувати риси характеру свого батька, принца Гаррі, який в юності часто потрапляв у неприємні ситуації.

Раніше повідомлялося, що відомий український музикант Сергій Бабкін приховував, що втретє стане батьком. Зіркова пара зберігала мовчання майже сім місяців, ретельно приховуючи таємницю від оточуючих.

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