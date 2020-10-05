Відомий український футболіст зробив пропозицію своїй дівчині: фото обраниці

Футболіст київського "Динамо" зробив пропозицію дівчині (Колаж РБК-Україна)

Гравець київського "Динамо" і збірної України зробив пропозицію коханій

Захисник ФК "Динамо" і футболіст збірної України Олександр Тимчик зробив пропозицію руки та серця своїй коханій. На своїй сторінці Instagram 23-річний футболіст похвалився фотографіями з коханою і повідомив, що вона відповіла згодою.

Обраницею українського футболіста стала 22-річна Карина Подолян. Відомо, що пара вже давно разом і вони почали зустрічатися тоді, коли Тимчик грав у молодіжному складі київського "Динамо".

Олександр Тимчик і Карина Подолян

Олександр Тимчик родом з Вінницької області, а Каріна Подолян – киянка. Вона закінчила Київський національний торговельно-економічний університет.

Свою кар'єру в спорті Тимчик починав у Володимирі-Волинському. У 2013 році він почав грати за молодіжний склад "Динамо" і дебютував у 2014 році в грі проти "Металурга". У 2017 році він разом з Богданом Михайличенко перейшов грати в луганську "Зорю", а у 2020 році – став повноправним гравцем "Динамо". Восени він дебютував у складі української збірної в Лізі націй проти збірної Швейцарії. Володар Суперкубка України.

Карина Подолян

Зимову відпустку закохані провели в Домініканській республіці та відпочили на березі Карибського моря.

"Вона сказала: "Так!" – написав Тимчик на своїй сторінці в Instagram і розмістив фото з Кариною.

Олександр Тимчик і Карина Подолян

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