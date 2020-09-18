Экс-"ВИА Гра" тайно вышла замуж: фото со свадьбы

Анна Седокова и Янис Тимма поженились (фото: t.me/secretanna)

Украинская артистка рассказала о третьем браке

Анна Седокова снова вышла замуж - церемонию бракосочетания экс-участница популярной украинской группы "ВИА Гра" решила провести тайно и без огласки.

О своем третьем браке 37-летняя певица рассказала в эфире шоу "Вечерний Ургант" на российском телевидении.

Украинская артистка, которая проживает и работает в РФ, узаконила отношения с латвийским баскетболистом московских "Химок" Янисом Тиммой, который на 9 лет младше своей супруги. Кстати, для спортсмена это уже второй брак - свою первую жену и сына он оставил ради романа с Анной около года назад.

Седокова призналась, что расписались и сыграли свадьбу в семейном кругу около двух недель назад - 6 сентября в Барвихе.

Афишировать событие для широкой публики пара не захотела, и сейчас рассказала о радостном событии только "по случаю" своего участия в телешоу.

"Мы вообще никому не хотели рассказывать. Мы решили просто расписаться и отпраздновать в семейном кругу. А тут вы пригласили, и я сказала: "Янис, ну может быть, расскажем Ивану?", – сказала Седокова.

Кроме того, артистка обнародовала в Telegram-канале свадебные фото.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились (фото: t.me/secretanna)

Ранее сообщалось, что Анна Седокова поделилась подробностями помолвки с 28-летним баскетболистом Янисом Тиммой, которая состоялась в Майями.

Напомним также, что Седокова жаловалась на нападки бабушки экс-супруга.