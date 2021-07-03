Известный украинский футболист поехал на заработки в Россию

По информации прессы, Иванисеня намерен подписать долгосрочный контракт с российским клубом. В прошлом сезоне "Крылья советов" вышли в РПЛ.

Отметим, что луганская "Заря" финишировала третьей в чемпионате сезона-2020/21 и сыграет в Лиге Европы. Иванисеня в текущем сезоне провел 21 матч и забил 5 голов в УПЛ. В настоящее время клуб проводит летние сборы в Турции.

Также Иванисеня имеет опыт выступления за сборную Украины - выходил в ноябре 2019 года на замену в перерыве.

Кстати, недавно центральный полузащитник и защитник луганской "Зари" перед этим опроверг слухи о переходе в харьковский "Металлист".

Дмитрий Иванисеня (фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Новость о том, что Иванисеня близок к переходу в российский клуб, вызвала в сети бурную реакцию с критикой. В адрес спортсмена-заробитчанина посыпались нелестные комменты и упреки в беспринципности, а также прозвучали мнения, что это станет крестом на карьере футболиста.