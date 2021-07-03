Відомий український футболіст поїхав на заробітки в Росію

За інформацією преси, Іванісеня має намір підписати довгостроковий контракт з російським клубом. У минулому сезоні "Крилья совєтов" вийшли у РПЛ.

Зауважимо, що луганська "Зоря" фінішувала третьою в чемпіонаті сезону-2020/21 і зіграє в Лізі Європи. Іванісеня в поточному сезоні провів 21 матч і забив 5 голів в УПЛ. Наразі клуб проводить літні збори в Туреччині.

Також Іванісеня має досвід виступу за збірну України - виходив у листопаді 2019 року на заміну в перерві.

До речі, нещодавно центральний півзахисник і захисник луганської "Зорі" перед цим спростував чутки про перехід в харківський "Металіст".

Дмитро Іванісеня (фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Новина про те, що Іванісеня близький до переходу в російський клуб, викликала в мережі бурхливу реакцію з критикою. На адресу спортсмена-заробітчанина посипалися невтішні коменти та закиди в безпринципності, а також прозвучали думки, що це стане хрестом на кар'єрі футболіста.