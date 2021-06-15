Два футболиста "Динамо" ушли в "Зарю"
Фото: Сергей Булеца (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Полузащитники "Динамо" Ахмед Алибеков и Сергей Булеца ушли в "Зарю". Футболисты будут выступать в луганском клубе в течение двух сезонов.
Об этом сообщает официальный сайт "Зари".
Оба футболиста не являются важными для киевского клуба. Алибеков с сентября по март находился в составе российской "Уфы", а в конце сезона был в "Динамо" и играл за молодежную команду.
Булеца прошлые два сезона провел в "Днепре-1". В кампании 2020/21 он забил 3 гола и 1 ассист в 19 матчах УПЛ.
"Заря" финишировала третьей в чемпионате сезона-2020/21 и сыграет в Лиге Европы.
Напомним, сегодня УПЛ провела жеребьевку календаря сезона-2021/22. Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в октябре.