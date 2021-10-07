Известный украинский актер снялся в российском сериале и попал в громкий скандал

Так, актер исполнил роль русского офицера в сериале "Бухта глубокая", который вышел на российском телеканале "НТВ". По сюжету офицер ВМФ, которого играет Салий, вместе с другими офицерами расследует убийство их друга. Поэтому они должны разгадать тайну подводной лодки, на которой погибли их родители.

"А у нас Виталий Салий до сих пор играет в Театре на левом берегу? Как у Гольдони Фигаро здесь, Фигаро там?",- пишет Ницой.

Виталий Салий снялся в российском сериале (facebook.com/larysa.nitsoi)

В комментариях пользователи возмутились поступку украинского актера. Они пишут, как можно было сотрудничать с Россией на восьмом году войны.