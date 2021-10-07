Відомий український актор знявся у російському серіалі та потрапив у гучний скандал

Відомий український актор Віталій Салій, який працює в Київському академічному театрі драми й комедії на Лівому березі, знявся в російському серіалі. Зокрема, там він зіграв роль російського офіцера.
Про це інцидент розповіла українська письменниця Лариса Ніцой на своїй сторінці у Facebook.
Так, актор виконав роль російського офіцера в серіалі "Бухта глибока", який вийшов на російському телеканалі "НТВ". За сюжетом офіцер ВМФ, якого грає Салій, разом з іншими офіцерами розслідує вбивство їхнього друга. Тому вони повинні розгадати таємницю підводного човна, на якому загинули їхні батьки.
"А у нас Віталій Салій досі грає в театрі на Лівому березі? Як у Гольдоні Фігаро тут, Фігаро там?", — пише Ніцой.
У коментарях користувачі обурились вчинку українського актора. Вони пишуть, як можна було співпрацювати з Росією на восьмому році війни.
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