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Відомий український актор знявся у російському серіалі та потрапив у гучний скандал

Автор: Тетяна Самарук

Відомий український актор Віталій Салій, який працює в Київському академічному театрі драми й комедії на Лівому березі, знявся в російському серіалі. Зокрема, там він зіграв роль російського офіцера.

Про це інцидент розповіла українська письменниця Лариса Ніцой на своїй сторінці у Facebook.

Так, актор виконав роль російського офіцера в серіалі "Бухта глибока", який вийшов на російському телеканалі "НТВ". За сюжетом офіцер ВМФ, якого грає Салій, разом з іншими офіцерами розслідує вбивство їхнього друга. Тому вони повинні розгадати таємницю підводного човна, на якому загинули їхні батьки.

"А у нас Віталій Салій досі грає в театрі на Лівому березі? Як у Гольдоні Фігаро тут, Фігаро там?", — пише Ніцой.

Віталій Салій знявся у російському серіалі (facebook.com/larysa.nitsoi)

У коментарях користувачі обурились вчинку українського актора. Вони пишуть, як можна було співпрацювати з Росією на восьмому році війни.

  • Не мають люди деякі ні совісті, ні честі, ні гідності. Шмата, а не мужик;
  • Я в той театр гидую й ходити. Нема там нічого українського, одна пошлятина московська;
  • Ні совісті, ні честі! Який з нього офіцер, навіть кіношний? Зрадник!;
  • Огидно!;
  • Гроші не пахнуть;
  • Як актор він не дуже, нема за чим сумувати. А роботи потрібно позбавити!;
  • Який жах. Після такого він не українець.

Раніше ми повідомляли, що актор Андрій Федінчик чесно розповів про стосунки з дружиною.

Також ми писали, що Андрій Данилко втратив маму і не став афішувати горе.

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актерВиталий Салий