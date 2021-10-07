Відомий український актор знявся у російському серіалі та потрапив у гучний скандал

Так, актор виконав роль російського офіцера в серіалі "Бухта глибока", який вийшов на російському телеканалі "НТВ". За сюжетом офіцер ВМФ, якого грає Салій, разом з іншими офіцерами розслідує вбивство їхнього друга. Тому вони повинні розгадати таємницю підводного човна, на якому загинули їхні батьки.

"А у нас Віталій Салій досі грає в театрі на Лівому березі? Як у Гольдоні Фігаро тут, Фігаро там?", — пише Ніцой.

Віталій Салій знявся у російському серіалі (facebook.com/larysa.nitsoi)

У коментарях користувачі обурились вчинку українського актора. Вони пишуть, як можна було співпрацювати з Росією на восьмому році війни.