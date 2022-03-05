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Известный "разрушитель мифов" Хайнеман поддержал Украину и сказал, что делать оккупантам

Автор: Роман Мирончук

Бывший ведущий популярного американского телешоу "Разрушители мифов" (MythBusters) Джейми Хайнеман записал видео, в котором он поддержал украинцев. Также он обратился и к российским оккупантам.

Данное видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт Украины.

Свое обращение Хайнеман начал на русском языке, чтобы его поняли те, к кому он обращается.

"Я Джейми Хайнеман. Многие из вас видели меня по телевизору. Мне нужно кое-что сказать: "Русский военный корабль, иди нах*й!" - сказал экс-телеведущий.

После этого он перешел на свой родной английский язык и заявил, что российские солдаты должны уходить из территории Украины и возвращаться домой.

В конце своего обращения "разрушитель мифов" похвалил украинцев за их борьбу с оккупантами, и заявил, что украинцы - молодцы!

Напомним, популярная семья актеров Мила Кунис и Эштон Катчер хотят собрать 30 миллионов для помощи Украины. Сами актеры от себя уже внесли 3 миллиона долларов.

Данная сумма пойдет в AirBnB и Flexports, компаниям, которые предоставляют убежища украинцам в Румынии, Венгрии, Польше, Словакии и Молдове.

Мы также писали о том, что Украину поддержали Мадонна, Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и другие мировые звезды.

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