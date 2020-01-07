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Відомий співак втік з Росії в США: названа причина

STYLERПерсони    07.01.2020 - 11:39
Відомий співак втік з Росії в США: названа причина
Джиган, Оксана Самойлова і доньки (фото: instagram.com/samoylovaoxan)

Джиган покинув Росію разом з усією родиною

Відомий російський виконавець Джиган вирішив покинути Росію з усією родиною. Про це на своїй Instagram-сторінці повідомила дружина репера, блогер Оксана Самойлова.

Зіркова сім'я, яка чекає на народження четвертої дитини, зібралася переїхати в США. Принаймні, в Майамі репер з дружиною і дочками планують жити протягом року.

Вагітна Самойлова опублікувала знімок з зимової Москви, підписавши його, "мабуть, це наша остання зимова фотка на найближчі 11 місяців, приблизно до наступного грудня".

Дружина Джигана додала також, що на їх звичне життя чекають великі зміни, і "пора вирушати на зустріч новому життю". Самойлова уточнила, що в США вона планує народжувати четвертого малюка, причому це буде "четверте кесареве".

Відомий співак втік з Росії в США: названа причина

Джиган втік з Росії в США з сім'єю (фото: instagram.com/samoylovaoxana)

Варто відзначити, що соцмережі вже киплять припущеннями, як скоро Джиган (за чутками, любитель погуляти) піде у відрив, залишивши вдома дружину з дочками.

Крім того, будуються припущення, кого саме чекає Самойлова. Сім'я виховує вже трьох дочок, і поява хлопчика в родині була б дуже бажаною. За останніми чутками, дружина репера все таки чекає сина.

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