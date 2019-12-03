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Известный нардеп заматерился в Раде: не учли правку

STYLERПерсоны    03.12.2019 - 11:30
Известный нардеп заматерился в Раде: не учли правку
В Раде депутат Кожемякин матерился на заседании (коллаж: РБК-Украина)

Народный депутат в Верховной Раде допустил нецензурную брань

В Верховной Раде во время рассмотрения законопроекта об изменении статуса Государственного бюро расследований нардеп от фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин позволил себе нецензурные выражения.

Инцидент произошел во вторник, 3 декабря.

Кожемякину дали слово с места. Он сказал, что комитет не учел правку № 27, предложенную им. Нардеп акцентировал, что нормативные акты ГБР должны регистрироваться Министерством юстиции. Правку Кожемякина не учли, и Разумков спросил, будет ли он настаивать на ней.

"Ваня, ну е**воюмать", - сказал кому-то в зале Кожемякин, забыв, что его микрофон до сих пор включен.

Известный нардеп заматерился в Раде: не учли правку

В Раде депутат Кожемякин матерился на заседании (скрин видео: YouTube/RadaTVchannel)

Впрочем, парламентарии сделали вид, что ничего незаурядного не произошло и как ни в чем не бывало продолжили заседание.

Кожемякин же на своей правке настаивать не стал.

В Раде депутат Кожемякин матерился на заседании (видео: YouTube/RadaTVchannel)

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