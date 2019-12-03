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Відомий нардеп заматюкався у Раді: не врахували правку

STYLERПерсони    03.12.2019 - 11:30
Відомий нардеп заматюкався у Раді: не врахували правку
У Раді депутат Кожем'якін матюкався на засіданні (колаж: РБК-Україна)

Народний депутат у Верховній Раді допустив нецензурну лайку

У Верховній Раді під час розгляду законопроекту про зміну статусу Державного бюро розслідувань нардеп від фракції "Батьківщина" Андрій Кожем'якін дозволив собі нецензурні вирази.

Інцидент стався у вівторок, 3 грудня.

Кожем'якіну дали слово з місця. Він сказав, що комітет не врахував правку № 27, запропоновану ним. Нардеп наголосив, що нормативні акти ДБР повинні реєструватися Міністерством юстиції. Правку Кожем'якіна не врахували, і Разумков запитав, чи наполягатиме він на ній.

"Ваня, ну е**воюмать", - сказав комусь у залі Кожем'якін, забувши, що його мікрофон досі включений.

Відомий нардеп заматюкався у Раді: не врахували правку

У Раді депутат Кожем'якін матюкався на засіданні (скрін відео: YouTube/RadaTVchannel)

Втім, парламентарі зробили вигляд, що нічого непересічного не сталося і як ні в чому не бувало, продовжили засідання.

Кожем'якін ж на своїй правці наполягати не став.

У Раді депутат Кожем'якін матюкався на засіданні (відео: YouTube/RadaTVchannel)

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