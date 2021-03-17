Известный фотограф Евгений Никифоров подвергся нападению и оказался в СИЗО: что произошло

Известный украинский фотограф Евгений Никифоров вместе с братом во время проведения съемок под Одессой подвергся нападению двух мужчин, которые угрожали забрать технику и автомобиль. Исследователю культурного наследия удалось уехать, но позже полиция обвинила его в нарушении ПДД, что повлекло смерть мужчины.
Об этом передает издание "Заборона".
Сам Никифоров задержан и помещен в СИЗО. Киевский райсуд Одессы решает вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура требует для фотографа арест на 60 суток.
По словам адвоката Никифорова Дениса Пономаренко, следователь объявил его подзащитному подозрение в том, что тот "нарушил правила дорожного движения своими противоправными действиями, не убедившись, что в автомобиле закрыты двери, что якобы привело к смерти пешехода".
Никифорову "шьют" часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Вместе с тем следователь в тексте подозрения не упоминает ни о конфликте, ни о том, что мужчина совершил разбойное нападение и угрожал братьям Никифоровым насилием, рассказал юрист. Кроме того, нет ни свидетельства о смерти этого человека, ни экспертизы, которая раскрыла бы причины смерти, добавил он.
Отметим, что согласно сообщению пресс-службы полиции Одесской области от 14 марта, в селе Васильевка автомобиль "Hyundai" совершил наезд на 37-летнего местного жителя, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался.
Позже 34-летнего водителя нашли. Правоохранители проводили следственные действия с ним в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Между тем, в интернете появилась видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, как двое мужчин (один из них на костылях) подходят к авто Hyundai. Один из них открывает переднюю дверь и пытается залезть на переднее сиденье машины с пассажирской стороны.
Машина начинает движение назад вместе с мужчиной, которого удерживала дверь авто, поворачивает, и уезжает. Далее запись обрывается.
Видео: Момент конфликта и отъезд авто Никифорова
Как рассказывает о происшествии брат Евгения Вадим, в центре села, где они проводили съемку с дрона, из магазина неподалеку вышли двое нетрезвых мужчин. Один из них - тот, что без костылей, - стал угрожать фотографу. Затем второй мужчина - на костылях - тоже подошел и стал проявлять агрессию, после чего ударил Евгения под ребро локтем.
"Затем они заметили меня и подошли. Мужчина (без костылей) открыл дверь с моей стороны и засунул голову в салон. Я попросил его отпустить дверь. Брат быстро сел в машину, сдал назад, а этот мужчина бежал по ходу движения. Некоторое время он бежал по асфальту - метров 100 - потом отпустил дверь машины", - сказал Вадим.
По его словам, конфликт продолжался около часа. Все это время они требовали отдать им фотоаппарат, дрон и автомобиль.
И Евгений, и Вадим утверждают, что не видели, что дальше происходило с мужчиной, который на них напал.
Но следователь, который связался с Никифоровым позже, сказал, что мужчина разбил голову и умер.
По данным издания, это житель Васильевки Игорь Владимирович Буздужа, который предположительно служил в морской пехоте ВСУ. 15 марта его жена Наталья Буздужа опубликовала в Faceboook пост, в котором сообщила о смерти мужа.
Игорь Буздужа (фото: facebook.com)
Происшествие и ситуация, в которой оказался талантливый фотограф и исследователь, автор книг об украинском монументальное искусстве Евгений Никифоров, вызвала обеспокоенность в культурной среде Украины.
Артисты, музыканты, активисты, общественные деятели призывают к большей огласке и тщательному расследованию трагического случая, анонсируют мероприятия в поддержку попавшего в беду Никифорова.
Скрины постов в поддержку Никифорова (facebook.com)
Ранее сообщалось, что недавно в Харькове напали на журналиста Алексея Кусова. По словам пострадавшего, это произошло уже в одиннадцатый раз.