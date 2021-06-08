Известный дизайнер оценил новую форму сборной Украины. Спойлер: он в восторге

"Мне нравится, что там сыграли с фактурами, с тиснением. Прям мне нравится, что внедрили новые технологии в ткани, в этой формировке", - сказал он и с улыбкой добавил, что "форма от Жана Грицфельдта, конечно же, выглядела бы намного круче".

Фото: новая форма сборной Украины (facebook.com/andriy.pavelko)

Также дизайнер высказался и о скандале, который разгорелся вокруг новой экипировки национальной сборной. В частности, из-за фраз "Слава Україні!" и "Героям слава!" на футболках.

Жан не понимает ярого негодования российских чиновников и футбольных функционеров, которые грозятся даже жаловаться в ФИФА (несмотря на то, что их старания заведомо обречены на провал).

"Что им мешает сделать [на футболках] какие-то фразы, которые являются знаковыми для них? Я считаю, что дизайн формы можно рассматривать только в формате всех деталей, которые созданы. Просто выхватывать фразу и цепляться - очень странный момент", - отметил дизайнер.

"Хотелось бы, чтобы как раз в спортивной форме было больше творчества. Мне кажется, сейчас такой мир, который уже должен к этому прийти. Давно не было историй, когда для этого обращаются к людям своего дела - к дизайнерам, которые могли бы создать специально под них. Я бы с радостью занялся этим", - добавил Жан.

Фото: новая форма сборной Украины (facebook.com/andriy.pavelko)

Кстати, тренер сборной Украины Андрей Шевченко, комментируя вопли россиян по поводу недопустимости формы нашей команды, сказал: "Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен".

Фото: новая форма сборной Украины (facebook.com/andriy.pavelko)

А тем временем…

… известный российский комментатор и журналист Василий Уткин пристыдил всех жителей РФ, которые выступают с критикой новой формы сборной Украины.

"С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны-участницы чемпионата Европы. Например", - написал он в своем Telegram-канале "Настоящий РадиоУткин".

Он напомнил, что "собственного взгляда на государственные границы ни у УЕФА, ни у ФИФА отродясь не было".

"И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый "спорт вне политики"): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи", - отметил Уткин.

Но вот к форме сборной России у него вопросы есть.

"Мне лично на редкость все равно, что нанесено на форму какой угодно сборной, кроме российской. На которой, напомню, изначально – на официальной презентации - флаг России на рукаве был изображен в перевернутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого не заметили. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно", - констатировал журналист.

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