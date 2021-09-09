Известный дизайнер нуждается в помощи: "рак невозможно побороть в одиночку"

Андрей Цабанов впервые рассказал о страшном диагнозе у отца два месяца назад. На его просьбу о помощи отозвались многие люди – близкие, друзья, коллеги, и даже незнакомые люди. Благодаря помощи и советам украинцев отец дизайнера смог пройти повторную диагностику и получить консультацию квалифицированных врачей. Также отец прошел уже два курса химиотерапии и начал третий.

"Каждые две недели папа сдает различные анализы и пока, тьфу-тьфу, результаты обнадеживающие. Гемоглобин, лейкоциты и основные показатели крови держатся в норме. Общее самочувствие и настрой тоже внушают оптимизм: папа настроен на победу, активно лечится, принимает все, что нужно, следит за графиком, держит вес на уровне и мучает вопросами врачей. И, конечно, каждый раз, когда мы видимся, вместе с мамой, передает вам огромную благодарность за помощь", - рассказал Андрей Цабанов.

Однако, есть и плохие новости – в постановке диагноза была допущена ошибка и выяснилось, что у отца дизайнера поражено около 50% печени. Это существенно усложняет и удорожает лечение.

"Мы были уверены, что есть опухоль в кишечнике и есть одна метастаза в печени. И жили с этой формулировкой, строили планы на операцию. Но при повторном КТ / МРТ, уже в НИРе, выяснилось, что метастаз в печени больше и ими поражено около 50% органа. Это гораздо усложняет, и, к сожалению, удорожает лечение", - объяснил Цабанов.

Он добавил, что курс препаратов, который назначили врачи, стоит от 55 000 до 65 000 гривен. Дополнительно нужно будет пройти обследование, которое покажет, как действовать дальше – делать операцию или продолжать химиотерапию.

"С самого начала этой кошмарной истории я поставил себе задачу максимально увеличивать шансы на победу, всеми возможными и доступными методами. Мы семьей работаем, стараемся, действуем вместе, соблюдаем все рекомендации врачей и ищем лучшие варианты лечения. И это работает. Но, очевидно, что суммы для нас огромные, и я снова прошу вас помочь. 4441 1144 6045 6880 — это номер карточки (моно) моей мамы, Ирины", - написал дизайнер.

Он отметил, что побороть рак в одиночку невозможно и только общими усилиями можно справиться с этой сложной задачей.

"За последние месяцы понял, что рак невозможно побороть в одиночку. Выздоровление одного, - это тяжелый упорный труд многих людей. День за днем, шаг за шагом, каждый на своем месте вносит вклад в победу. И я очень верю в то, что тот огромный, невероятный импульс, который дает общее усилие многих людей позволит нам вылечить отца, уйти в счастливую ремиссию и забыть этот период как страшный сон", - признался Андрей Цабанов.