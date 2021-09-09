Відомий дизайнер потребує допомоги: "рак неможливо побороти поодинці"

Андрій Цабанов вперше розповів про страшний діагноз у батька два місяці тому. На його прохання про допомогу відгукнулися багато людей - близькі, друзі, колеги, і навіть незнайомі люди. Завдяки допомозі та порадам українців батько дизайнера зміг пройти повторну діагностику та отримати консультацію кваліфікованих лікарів. Також батько пройшов вже два курси хімієтерапії та почав третій.

"Кожні два тижні ТАТО здає різні аналізи й поки, тьху-тьху, результати обнадійливі. Гемоглобін, лейкоцити та основні показники крові тримаються в нормі. Загальне самопочуття і настрій теж вселяють оптимізм: тато налаштований на перемогу, активно лікується, приймає все, що потрібно, стежить за графіком, тримає вагу на рівні та мучить питаннями лікарів. І, звичайно, кожен раз, коли ми бачимося, разом з мамою, передає вам величезну подяку за допомогу", - розповів Андрій Цабанов.

Однак, є і погані новини - в постановці діагнозу була допущена помилка і з'ясувалося, що у батька дизайнера уражено близько 50% печінки. Це істотно ускладнює і здорожує лікування.

"Ми були впевнені, що є пухлина в кишківнику і є одна метастаза в печінці. І жили з цим формулюванням, будували плани на операцію. Але при повторному КТ/МРТ, вже в НІРі, з'ясувалося, що метастаз в печінці більше і ними уражено близько 50% органу. Це набагато ускладнює, і, на жаль, здорожує лікування", - пояснив Цабанов.

Він додав, що курс препаратів, який призначили лікарі, коштує від 55 000 до 65 000 гривень. Додатково потрібно буде пройти обстеження, яке покаже, як діяти далі – робити операцію або продовжувати хімієтерапію.

"З самого початку цієї кошмарної історії я поставив собі завдання максимально збільшувати шанси на перемогу, всіма можливими та доступними методами. Ми сім'єю працюємо, намагаємося, діємо разом, дотримуємося всіх рекомендацій лікарів і шукаємо кращі варіанти лікування. І це працює. Але, очевидно, що суми для нас величезні, і я знову прошу вас допомогти. 4441 1144 6045 6880 — це номер картки (моно) моєї мами, Ірини", - написав дизайнер.

Він зазначив, що побороти рак поодинці неможливо і тільки спільними зусиллями можна впоратися з цим складним завданням.

"За останні місяці зрозумів, що рак неможливо побороти поодинці. Одужання одного, - це важка наполеглива праця багатьох людей. День за днем, крок за кроком, кожен на своєму місці робить внесок у перемогу. І я дуже вірю в те, що той величезний, неймовірний імпульс, який дає спільне зусилля багатьох людей дозволить нам вилікувати батька, піти в щасливу ремісію і забути цей період як страшний сон", - зізнався Андрій Цабанов.