Известный бизнесмен и примерный отец оказался главным наркодилером Киева

Юрия Чернецкого задержали с наркотиками (коллаж РБК-Украина)

Юрия Чернецкого после задержания отпустили под залог в два миллиона гривен

В Киеве задержали группу преступников, которые занимались продажей кокаина для посетителей ночных клубов Киева. Их ежемесячный выторг составлял около 50 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. Также наркотики поставлялись и нардепам.

Отмечается, что дельцов было трое. Руководил ими житель Киева, который организовал работу двоих остальных мужчин. Как оказалось, главный задержанный - это бизнесмен Юрий Чернецкий. Об этом сообщает Telegram-канал "Черный рыцарь".

"Задержан главный наркодилер киевских мажоров - любителей кокаина некто Юрий Чернецкий. Среди его клиентов есть и наши депутаты", - сказано в сообщении.

Во время обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты кокаин, амфетамин, каннабис, а также банковские карточки, мобильные телефоны и компьютеры.

Полиция задержала главного наркодилера Киева (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Юрий Чернецкий очень известная личность в Киеве. Он является бизнесменом, а также бывшим мужем фешн-блогера Полины Нени. В последнее время с его именем связаны скандальные новости. Бывшая супруга рассказала общественности, что он забрал у нее дочку Теону и не отдает ее матери. Также семилетнему сыну он сделал татуировку, без ведома мамы. Развод Полины и Юрия, а также историю с детьми долго обсуждали в сети и до сих пор точка в истории не поставлена.

Но история с задержанием Юрия просто так не закончилась. Уже через некоторое время полиция отпустила его под залог два миллиона гривен и сейчас Чернецкий на свободе. Об этом пишет Киев Оперативный в Facebook.

Юрий Чернецкий отпущен под залог 2 миллиона гривен (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Отметим, что пара состоит в разводе. У них есть трое совместных детей. Суд постановил, что проживать они должны с мамой, то есть с Полиной Неней.

Юрий Чернецкий с детьми (фото: Instagram)

Как мы ранее писали, известная украинская журналистка и издатель Полина Нени уже третий месяц подряд борется за право забрать трехлетнюю дочь Теону.