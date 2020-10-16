Відомий бізнесмен і зразковий батько виявився головним наркодилером Києва

Юрія Чернецького затримали з наркотиками (колаж РБК-Україна)

Юрія Чернецького після затримання відпустили під заставу у два мільйони гривень

У Києві затримали групу злочинців, які займалися продажем кокаїну для відвідувачів нічних клубів Києва. Їхній щомісячний виторг становив близько 50 тисяч доларів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Наголошується, що ділків було троє. Керував ними житель Києва, який організував роботу двох інших чоловіків. Як виявилося, затриманий головний - це бізнесмен Юрій Чернецький. Про це повідомляє Telegram-канал "Чорний лицар".

"Затриманий головний наркодилер київських мажорів - любителів кокаїну дехто Юрій Чернецький. Серед його клієнтів є і наші депутати", - сказано в повідомленні.

Під час обшуків у підозрюваних виявлено та вилучено кокаїн, амфетамін, канабіс, а також банківські картки, мобільні телефони та комп'ютери.

Поліція затримала головного наркодилера Києва (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Юрій Чернецький дуже відома особистість у Києві. Він є бізнесменом, а також колишнім чоловіком фешн-блогера Поліни Нені. Останнім часом з його ім'ям пов'язані скандальні новини. Колишня дружина розповіла громадськості, що він забрав у неї доньку Теону і не віддає її матері. Також семирічному синові він зробив татуювання, без відома мами. Розлучення Поліни і Юрія, а також історію з дітьми довго обговорювали в мережі і досі точка в історії не поставлена.

Але історія з затриманням Юрія просто так не закінчилася. Вже через деякий час поліція відпустила його під заставу два мільйони гривень і зараз Чернецький на волі. Про це пише Київ Оперативний в Facebook.

Юрій Чернецький відпущений під заставу в 2 мільйони гривень (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Зазначимо, що пара перебуває в розлученні. У них є троє спільних дітей. Суд постановив, що проживати вони повинні з мамою, тобто з Поліною Нені.

Юрій Чернецький з дітьми (фото: Instagram)

Як ми раніше писали, відома українська журналістка і видавець Поліна Нені вже третій місяць поспіль бореться за право забрати трирічну дочку Теону.