Известный автобусный перевозчик попал в скандал из-за безопасности: могли пострадать пассажиры

Компания Автолюкс попала в скандал, который связан с безопасностью пассажиров. Дело в том, что вчера, 21 июня, в Киеве возле станции метро "Теремки" произошла конфликтная ситуация между водителем и пассажиром автобуса Одесса-Киев.

Об этом рассказал Олег Васильев на своей странице в Facebook .

Пассажир передумал ехать на "Выдубичи" и решил выйти из автобуса. При этом ему нужно было забрать свой багаж. Но чемодан стояла далеко, поэтому водитель отказывался перегребать все чемоданы.

После чего недовольный пассажир достал нож и начал бегать за водителем автобуса возле станции метро. Водитель успел забежать в автобус и закрыть дверь. Мужчина же начал стучать по стеклянной двери. К счастью стекло оказалось прочным.

"Возникает вопрос - почему перевозчик не обеспечивает водителей средствами спец защиты, ведь это, видимо, не первый подобный случай? Неадекватный человек также мог напасть и на пассажиров. Знаем, что Автолюкс категорически отказывает в проезде нетрезвым пассажирам, это большой плюс. Еще не мешало бы научить ваших водителей самозащиты", - написал Васильев.

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