Известный автобусный перевозчик попал в скандал из-за безопасности: могли пострадать пассажиры
Компания Автолюкс попала в скандал, который связан с безопасностью пассажиров. Дело в том, что вчера, 21 июня, в Киеве возле станции метро "Теремки" произошла конфликтная ситуация между водителем и пассажиром автобуса Одесса-Киев.
Об этом рассказал Олег Васильев на своей странице в Facebook.
Пассажир передумал ехать на "Выдубичи" и решил выйти из автобуса. При этом ему нужно было забрать свой багаж. Но чемодан стояла далеко, поэтому водитель отказывался перегребать все чемоданы.
После чего недовольный пассажир достал нож и начал бегать за водителем автобуса возле станции метро. Водитель успел забежать в автобус и закрыть дверь. Мужчина же начал стучать по стеклянной двери. К счастью стекло оказалось прочным.
"Возникает вопрос - почему перевозчик не обеспечивает водителей средствами спец защиты, ведь это, видимо, не первый подобный случай? Неадекватный человек также мог напасть и на пассажиров. Знаем, что Автолюкс категорически отказывает в проезде нетрезвым пассажирам, это большой плюс. Еще не мешало бы научить ваших водителей самозащиты", - написал Васильев.
Пользователи сети прокомментировали инцидент
- У меня было два неприятных случая с Автолюксом. Первый - недалеко от Днепра подвеска не выдержала того, что в Украине называется дорогами. Доковыляли до автовокзала, там всем предложили чай и пересадили на следующий рейс. Написал в поддержку - там дали промокод на 4 евро. Во втором случае водитель зимой на скользкой дороге гнался за графиком и вылетел на грунтовку слева. Приехал грейдер и вытащил, а потом полиция помогла развернуться;
- У меня была похожая ситуация. Не зная, что можно выйти на Теремках, я сумку закинул на левую сторону. Узнав, что можно выйти на Теремках, я попросил возможность переставить багаж в правый отсек багажника. Водитель сначала не хотел, но все-таки после минутных споров мы с ним договорились;
- Мне кажется это вопрос больше к полиции. Водитель не должен быть Рэмбо, его работа комфортно для пассажиров ехать по дороге. Правильно сделал что, закрыл автобус и пассажиров от неадеквата;
- Надо в таком случае водителя вооружать газовым баллоном или электрошокером.
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