Відомий автобусний перевізник потрапив в скандал через безпеку: могли постраждати пасажири
Компанія Автолюкс потрапила в скандал, який пов'язаний з безпекою пасажирів. Річ у тім, що вчора, 21 червня, в Києві біля станції метро "Теремки" сталася конфліктна ситуація між водієм і пасажиром автобуса Одеса-Київ.
Про це розповів Олег Васильєв на своїй сторінці в Facebook.
Пасажир передумав їхати на "Видубичі" і вирішив вийти з автобуса. При цьому йому потрібно було забрати свій багаж. Але валіза стояла далеко, тому водій відмовлявся перегрібати всі валізи.
Після чого незадоволений пасажир дістав ніж і почав бігати за водієм автобуса біля станції метро. Водій встиг забігти в автобус і закрити двері. Чоловік же почав стукати по скляних дверей. На щастя скло виявилося міцним.
"Виникає питання - чому перевізник не забезпечує водіїв засобами спец захисту, адже це, мабуть, не перший подібний випадок? Неадекватний чоловік також міг напасти і на пасажирів. Знаємо, що Автолюкс категорично відмовляє в проїзді нетверезим пасажирам, це великий плюс. Ще не завадило б навчити ваших водіїв самозахисту", - написав Васильєв.
Користувачі мережі прокоментували інцидент
- У мене було два неприємних випадку з Автолюксом. Перший - недалеко від Дніпра підвіска не витримала того, що в Україні називається дорогами. Дошкандибали до автовокзалу, там всім запропонували чай і пересадили на наступний рейс. Написав на підтримку - там дали промокод на 4 євро. У другому випадку водій взимку на слизькій дорозі гнався за графіком і вилетів на ґрунтовку зліва. Приїхав грейдер і витягнув, а потім поліція допомогла розвернутися;
- У мене була схожа ситуація. Не знаючи, що можна вийти на Теремках, я сумку закинув на ліву сторону. Дізнавшись, що можна вийти на Теремках, я попросив можливість переставити багаж в правий відсік багажника. Водій спочатку не хотів, але все ж після хвилинних суперечок ми з ним домовилися;
- Мені здається це питання більше до поліції. Водій не повинен бути Рембо, його робота комфортно для пасажирів їхати дорогою. Правильно зробив що, закрив автобус і пасажирів від неадеквату;
- Треба в такому разі водія озброювати газовим балоном або електрошокером.
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