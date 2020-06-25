Эти известные продукты строго запрещено есть сырыми: бывает удушье и судороги

Эти продукты нельзя есть сырыми (коллаж: РБК-Украина)

Некоторые продукты в сыром виде могут вызвать серьезные отравления

Специалисты назвали продукты, которые ни в коем случае нельзя употреблять в сыром виде. Причем некоторые из них в жареном, вареном, тушеном виде многие из нас употребляют едва ли не каждый день, но сырыми их есть категорически запрещено.

Среди семи названых продуктов есть и знакомый всем картофель и экзотический овощ таро, пишет Telegraf.

Фасоль

Сырые бобы содержат белки лектины, которые расщепляются при готовке. Не все они одинаково токсичны, некоторые даже полезны. Но такие, например, как фитогемагглютинины могут, могут вызвать расстройство желудка и кишечника. Для этого достаточно всего горсти сырой или недостаточно приготовленной красной фасоли. Чтобы не рисковать, фасоль нужно замочить минимум на 5 часов в холодной воде, затем процедить, промыть и отварить в течение хотя бы полчаса на среднем огне.

Горький миндаль

Привычный нам миндаль называют сладким, а его близкий родственник может буквально травить толпы из-за содержания в нем цианистого водорода. Несмотря на риски в некоторых кухнях его используют и ценят за интересный вкус. Конечно же повара знают, как правильно его готовить, но дома с этим орехом лучше не рисковать.

Картофель

В сыром картофеле содержится слишком много потенциально токсичного вещества соланина. Особенно много его в тех клубнях, что имеют зеленую пигментацию кожуры. При очень высокой концентрации вещества, которой больше в позеленевшем молодом картофеле, лучше отказаться даже от употребления приготовленных клубней. Если вы видите, что картофель позеленел, лучше его выбросить.

Таро

Таро или, как этот овощ еще называют, колоказия съедобная является более полезным родственником картофеля, но вреден он в сыром виде уже по другой причине. При всем своем богатстве клетчаткой, калием, витамином С, кальцием, витаминами Е и группы В, а также великим множеством микроэлементов, таро небезопасен из-за соединения оксалата кальция. Именно оно может привести сначала к онемению ротовой полости, а затем, при продолжении поедания сырого плода, к удушью или, если повезет выжить, к образованию камней в почках.

Касторовые бобы

Несмотря на пользу касторового масла, помогающего при запорах, плоды этого дерева содержат очень высокую концентрацию белка-лектина под названием рицин. Это вещество настолько сильное, что не выводится полностью из касторовых бобов даже при термической обработке. Так что такую кашу лучше даже не пытаться пробовать.

Оливки

Сырыми оливками отравиться не получится, как, впрочем, и поесть этих ягод. Дело в том, что они очень горькие из-за вещества под названием олеуропеин. Оно нейтрализуется при засаливании, поэтому оливки мы едим только после хорошего вымачивания в соленом маринаде.

Дикорастущие грибы

Даже грибы, которые мы считаем съедобными, в сыром виде являются потенциально опасными. Кроме того, они попросту слишком жесткие и неудобоваримые для нашего желудка. Существуют, правда, и безопасные в сыром виде грибы, но лишь немногие эксперты могут определить их на глаз.

К слову, недавно ученые назвали самую полезную кашу, что защитит желудок, укрепит нервы и поможет мужчинам.

Ранее мы писали, что ученые нашли причину лишнего веса у женщин, и дело не только в переедании.

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Автор: Styler