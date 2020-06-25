Ці відомі продукти суворо заборонено їсти сирими: буває задуха і судоми

Ці продукти не можна їсти сирими (колаж: РБК-Україна)

Деякі продукти в сирому вигляді можуть викликати серйозні отруєння

Фахівці назвали продукти, які в жодному разі не можна вживати в сирому вигляді. Причому деякі з них в смаженому, вареному, тушкованому вигляді багато хто з нас вживає ледь не кожен день, але сирими їх їсти категорично заборонено.

Серед семи названих продуктів є і знайома усім картопля і екзотичний овоч таро, пише Telegraf.

Квасоля

Сирі боби містять білки лектини, які розщеплюються при готуванні. Не всі вони однаково токсичні, деякі навіть корисні. Але такі, наприклад, як фітогемагглютініни можуть, можуть викликати розлад шлунку і кишечника. Для цього достатньо всього жмені сирої або недостатньо приготовленої червоної квасолі. Щоб не ризикувати, квасолю необхідно замочити мінімум на 5 годин в холодній воді, потім процідити, промити і відварити протягом хоча б півгодини на середньому вогні.

Гіркий мигдаль

Звичний нам мигдаль називають солодким, а його близький родич може буквально труїти натовпи через вміст у ньому ціаністого водню. Попри ризики у деяких кухнях його використовують і цінують за цікавий смак. Звичайно ж кухарі знають, як правильно його готувати, але вдома з цим горіхом краще не ризикувати.

Картопля

В сирій картоплі міститься занадто багато потенційно токсичної речовини соланіну. Особливо багато її в тих бульбах, що мають зелену пігментацію шкірки. При дуже високій концентрації речовини, якої більше в зеленуватій молодій картоплі, краще відмовитися навіть від вживання приготованих бульб. Якщо ви бачите, що картопля позеленіла, краще її викинути.

Таро

Таро або, як цей овоч ще називають, колоказія їстівна є більш корисним родичем картоплі, але шкідливий він в сирому вигляді вже з іншої причини. При всьому своєму багатстві клітковиною, калієм, вітаміном С, кальцієм, вітамінами Е і групи В, а також великою кількістю мікроелементів, таро небезпечний через з'єднання оксалату кальцію. Саме воно може призвести спочатку до оніміння ротової порожнини, а потім, при продовженні поїдання сирого плоду, до задухи або, якщо пощастить вижити, до утворення каменів у нирках.

Касторові боби

Попри користь касторової олії, що допомагає при запорах, плоди цього дерева мають дуже високу концентрацію білка-лектину під назвою рицин. Ця речовина настільки сильна, що не виводиться повністю з касторових бобів навіть при термічній обробці. Так що таку кашу краще навіть не намагатися пробувати.

Оливки

Сирими оливками отруїтися, не вийде, як, втім, і поїсти цих ягід. Річ у тому, що вони дуже гіркі через речовину під назвою олеуропеїн. Вона нейтралізується при засолюванні, тому оливки ми їмо тільки після гарного вимочування в солоному розчині.

Дикорослі гриби

Навіть гриби, які ми вважаємо їстівними, в сирому вигляді є потенційно небезпечними. Крім того, вони просто занадто жорсткі і нестравні для нашого шлунка. Існують, щоправда, й безпечні в сирому вигляді гриби, але лише деякі експерти можуть визначити їх на око.

До речі, нещодавно вчені назвали найбільш корисну кашу, що захистить шлунок, зміцнить нерви і допоможе чоловікам.

Раніше ми писали, що вчені знайшли причину зайвої ваги у жінок, і справа не тільки в переїданні.

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Автор: Styler