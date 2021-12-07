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Известны последствия тяжелого течения COVID-19 у больных: названы группы риска

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Вторник 07 декабря 2021 21:08
Известны последствия тяжелого течения COVID-19 у больных: названы группы риска Каковы последствия тяжелого течения коронавируса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, имеют повышенный риск госпитализаций и смерти в течение года после выздоровления. В частности, под угрозой пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Так, коронавирус повышает шансы смерти в течение 12 месяцев от болезней, не связанных непосредственно с инфекцией, говорится на сайте Frontiersin.

Что показало исследование

Отмечается, что результаты научной работы подчеркивают необходимость сокращения числа тяжких случаев инфицирования с помощью вакцинации.

По словам ученых, у 20% пациентов, которые тяжело переболели в свое время коронавирусом, умерли в течение года от причин непосредственно связанных с инфекцией, таких как нарушение свертываемости крови или дыхательная недостаточность. А другая часть людей умерла из-за осложнений хронических болезней.

Специалисты говорят, что коронавирус может нанести большой вред всему организму в долгосрочной перспективе. Также исследователи призывают вакцинироваться.

В выводах ученые основывались на долгосрочном наблюдении за 13638 пациентами, 178 из которых перенесли тяжелую форму заболевания, 246 пациентов – легкий или умеренный коронавирус. А от остальные имели отрицательный результат при тестировании на болезнь.

Ученые рассказали, что люди, переболевшие инфекцией, подвергались значительно большему риску госпитализации в следующие шесть месяцев.

К тому же риск смерти возникал и у пациентов с тяжелой формой коронавируса в категории до 65 лет.

Профессор Арч Майнус из Университета Флориды объяснил, что людям следует быть более бдительными к инфекции и делать все возможное, чтобы избежать тяжелых последствий заражения.

Ранее мы сообщали, что врач рассказала, можно ли одновременно заболеть гриппом и COVID-19.

Также мы писали, что ученые разработали антикоронавирусную жевательную резинку.

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