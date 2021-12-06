Ученые разработали антикоронавирусную жевательную резинку

Ученые разработали жевательную резинку, нейтрализующую коронавирус в слюне. Присутствующий в резинке белок ACE2 может нейтрализовать вирусы SARS-CoV-2.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на CNBC .

"SARS-CoV-2 размножается в слюнных железах, и мы знаем, что когда кто-то зараженный чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может достичь других. Эта жвачка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, что дает нам простой способ, возможно, уменьшить передачу инфекции", - приводятся в сообщении слова автора исследования Генри Дэниэлла.

Жевательная резинка в значительной степени предотвращала проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки, либо блокируя рецептор ACE2 в клетках, либо связываясь непосредственно с белком спайка.

Команда подвергла образцы слюны пациентов с COVID-19 воздействию десны ACE2 и обнаружила, что уровни вирусной РНК упали настолько резко, что их почти невозможно обнаружить.

В настоящее время исследовательская группа работает над получением разрешения на проведение клинического испытания, чтобы оценить, является ли подход безопасным и эффективным при тестировании на людях, инфицированных SARS-CoV-2.