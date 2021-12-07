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Відомі наслідки тяжкого перебігу COVID-19 у хворих: названо групи ризику

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Вівторок 07 грудня 2021 21:08
Відомі наслідки тяжкого перебігу COVID-19 у хворих: названо групи ризику Які наслідки тяжкого перебігу коронавірусу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Люди, які перенесли коронавірусну інфекцію, мають підвищений ризик госпіталізацій та смерті протягом року після одужання. Зокрема, під загрозою літні люди та люди з хронічними захворюваннями.

Так, коронавірус підвищує шанси смерті протягом 12 місяців від хвороб, не пов'язаних безпосередньо з інфекцією, йдеться на сайті Frontiersin.

Що показало дослідження

Зазначається, що результати наукової роботи наголошують на необхідності скорочення числа тяжких випадків інфікування за допомогою вакцинації.

За словами вчених, 20% пацієнтів, які тяжко перехворіли свого часу на коронавірус, померли протягом року від причин безпосередньо пов'язаних з інфекцією, таких як порушення згортання крові або дихальна недостатність. А інша частина людей померла через ускладнення хронічних хвороб.

Фахівці кажуть, що коронавірус може завдати великої шкоди всьому організму в довгостроковій перспективі. Також дослідники закликають вакцинуватися.

У висновках вчені ґрунтувалися на довгостроковому спостереженні за 13638 пацієнтами, 178 з яких перенесли важку форму захворювання, 246 пацієнтів – легкий або помірний коронавірус. А от решта мали негативний результат при тестуванні на хворобу.

Вчені розповіли, що люди, які перехворіли на інфекцію, зазнавали значно більшого ризику госпіталізації в наступні шість місяців.

До того ж ризик смерті виникав і у пацієнтів з тяжкою формою коронавірусу в категорії до 65 років.

Професор Арч Майнус з Університету Флориди пояснив, що людям слід бути більш пильними до інфекції та робити все можливе, щоб уникнути тяжких наслідків зараження.

Раніше ми повідомляли, що лікар розповіла, чи можна одночасно захворіти на грип та COVID-19.

Також ми писали, що вчені розробили антикоронавірусну жувальну гумку.

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