Відомі наслідки тяжкого перебігу COVID-19 у хворих: названо групи ризику
Люди, які перенесли коронавірусну інфекцію, мають підвищений ризик госпіталізацій та смерті протягом року після одужання. Зокрема, під загрозою літні люди та люди з хронічними захворюваннями.
Так, коронавірус підвищує шанси смерті протягом 12 місяців від хвороб, не пов'язаних безпосередньо з інфекцією, йдеться на сайті Frontiersin.
Що показало дослідження
Зазначається, що результати наукової роботи наголошують на необхідності скорочення числа тяжких випадків інфікування за допомогою вакцинації.
За словами вчених, 20% пацієнтів, які тяжко перехворіли свого часу на коронавірус, померли протягом року від причин безпосередньо пов'язаних з інфекцією, таких як порушення згортання крові або дихальна недостатність. А інша частина людей померла через ускладнення хронічних хвороб.
Фахівці кажуть, що коронавірус може завдати великої шкоди всьому організму в довгостроковій перспективі. Також дослідники закликають вакцинуватися.
У висновках вчені ґрунтувалися на довгостроковому спостереженні за 13638 пацієнтами, 178 з яких перенесли важку форму захворювання, 246 пацієнтів – легкий або помірний коронавірус. А от решта мали негативний результат при тестуванні на хворобу.
Вчені розповіли, що люди, які перехворіли на інфекцію, зазнавали значно більшого ризику госпіталізації в наступні шість місяців.
До того ж ризик смерті виникав і у пацієнтів з тяжкою формою коронавірусу в категорії до 65 років.
Професор Арч Майнус з Університету Флориди пояснив, що людям слід бути більш пильними до інфекції та робити все можливе, щоб уникнути тяжких наслідків зараження.
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