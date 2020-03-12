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Известную российскую артистку и блогершу снова не пустили в Украину: креатив не помог

STYLERЖизнь    12.03.2020 - 22:38
Известную российскую артистку и блогершу снова не пустили в Украину: креатив не помог
Российскую блогершу не пустили в Украину (коллаж РБК-Украина)

Блогерше Наталье Красновой продлили запрет на въезд в Украину до 10 лет

В Украину не пустили российскую блогершу и артистку Наталью Краснову, которая пыталась попасть в нашу страну, не смотря на запрет несколько месяцев назад. Поэтому настойчивая иностранка взяла новые документы и "попытала счастье" в аэропорту "Борисполь", но в итоге только продлила себе срок запрета до 10 лет.

Как рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы, 12 марта гражданка РФ прибыла рейсом из Минска. Девушка планировала выступить 14 марта в Киеве.

Во время пограничного контроля пограничники установили, что в конце 2019 года она уже прилетала в Украину и за незаконное посещение оккупированного Крыма в 2018-м ей был запрещен въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года.

Краснова просто заменила старый паспорт на новый - в которых не было отметки про запрет.

"Такой замысел россиянки был разоблачен сразу, поскольку на нее сработала информация из базы данных. На вопрос, почему она заменила паспорт, женщина сообщила, что якобы съела собака", - говорится в сообщении.

Известную российскую артистку и блогершу снова не пустили в Украину: креатив не помог

Российскую блогершу второй раз за несколько месяцев не пустили в Украину (Фото: скрин dpsu.gov.ua)

В ГПС рассказали, что за умышленное неисполнение решения государственного органа о запрете въезда в Украину (до конца 2022 года), российской блогерше проставили новый срок запрета въезда в нашу страну на 10 лет.

Краснову вернут обратным рейсом в Беларусь.

Видео: Российскую блогершу снова не пустили в Украину за визит в оккупированный Крым

Наталья Краснова из российского Челябинска была участницей КВН ("Команда"), выступала в шоу Comedy как stand-up комик, "Смех без правил", была ведущей юмористического шоу "Сэлфи", является автором нескольких книг, как певица выступает под псевонимом BlackRussianMama. В своем Instagram называет себя "Бьюти-богиней всея Руси".

Известную российскую артистку и блогершу снова не пустили в Украину: креатив не помог

Российскую блогершу второй раз за несколько месяцев не пустили в Украину (Фото: скрин dpsu.gov.ua)

Как сообщалось ранее, недавно известного российского журналиста и телеведущего Алексея Пивоварова не пустили в Украину в аэропорту.

Перед этим пограничники "завернули обратно" троих российских специалистов в сфере журналистики, блоггерства и социальных коммуникаций, которые планировали дать лекцию в Киеве на тему "Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях". Двоим из них был запрещен въезд на территорию страны на 3 года.

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Новости Украины Государственная пограничная служба
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