У известной украинской певицы диагностировали рак: что известно

Известная украинская певица Мика Ньютон шокировала заявлением о том, что год назад она заболела раком. Через несколько лет после переезда в Калифорнию у девушки диагностировали рак яичника. Это произошло в 2019 году, но после длительного лечения артистке удалось побороть болезнь.

Певица рассказала о своей болезни в интервью Кате Осадчей для программы "Светская жизнь". До этого артистка не решалась публично заявить об онкологии. На ее решение скрывать информацию о болезни повлияли и ее родители, которые выступили против обнародования диагноза. Уже по окончании лечения Мика поделилась подробностями.

"Я приехала в Украину показать, что здорова, что со мной все хорошо. Призываю всех женщин всегда проверяться. Я заболела в 33 года, а девушки в таком возрасте не болеют раком. Как правило, эту болезнь диагностируют у взрослых женщин", – рассказала Мика Ньютон.

Артистка добавила, что проверяла диагноз в четырех лабораториях. И она, и врачи не могли поверить, что это действительно рак. Звезда вспомнила, что первым симптомом было вздутие живота. Тогда она начала активно заниматься спортом, придерживалась диет.

"Операция за операцией: одна, вторая, потом еще одна ... Мне повезло, потому что моя врач была младшего возраста и она сказала, что не будет убивать организм, ведь я хочу стать мамой", – поделилась знаменитость.

Но врачи предупреждают, что в течение 3-5 лет после лечения может случиться рецидив, поэтому девушка внимательно следит за своим состоянием.

Мика Ньютон заболела раком и выздоровела

Напомним, что ранее певица Мика Ньютон сыграла свадьбу в США.

Также мы писали, что медики назвали основные симптомы онкологических заболеваний. Стоит отметить, что врачи настаивают на регулярном онкообследовании.