У відомої української співачки виявили рак: що відомо

Відома українська співачка Міка Ньютон шокувала заявою про те, що рік тому вона захворіла на рак. Через кілька років після переїзду до Каліфорнії у дівчини діагностували рак яєчника. Це сталося у 2019 році, але після тривалого лікування артистці вдалося побороти хворобу.

Співачка розповіла про свою хворобу в інтерв'ю Каті Осадчій для програми "Світське життя". До цього артистка не вирішувалася публічно заявити про онкологію. На її рішення приховувати інформацію про хворобу вплинули і її батьки, які виступили проти оприлюднення діагнозу. Вже по закінченні лікування Міка поділилася подробицями.

"Я приїхала в Україну показати, що здорова, що зі мною все добре. Закликаю всіх жінок перевірятися. Я захворіла у 33 роки, а дівчата в такому віці не хворіють на рак. Як правило, цю хворобу діагностують у дорослих жінок", – розповіла Міка Ньютон.

Артистка додала, що перевіряла діагноз в чотирьох лабораторіях. І вона, і лікарі не могли повірити, що це дійсно рак. Зірка згадала, що першим симптомом було здуття живота. Тоді вона почала активно займатися спортом, дотримувалася дієт.

"Операція за операцією: одна, друга, потім ще одна ... Мені пощастило, бо моя лікарка була молодшого віку і вона сказала, що не буде вбивати організм, адже я хочу стати мамою", – поділилася знаменитість.

Але лікарі попереджають, що протягом 3-5 років після лікування може статися рецидив, тому дівчина уважно стежить за своїм станом.

Міка Ньютон захворіла на рак і одужала

Нагадаємо, що раніше співачка Міка Ньютон зіграла весілля в США.

Також ми писали, що медики назвали основні симптоми онкологічних захворювань. Варто відзначити, що лікарі наполягають на регулярному онкообстеженні.