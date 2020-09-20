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У відомої української співачки виявили рак: що відомо

Автор: Анна Кисельова

Артистка заявила, що вже поборола хворобу

Відома українська співачка Міка Ньютон шокувала заявою про те, що рік тому вона захворіла на рак. Через кілька років після переїзду до Каліфорнії у дівчини діагностували рак яєчника. Це сталося у 2019 році, але після тривалого лікування артистці вдалося побороти хворобу.

Співачка розповіла про свою хворобу в інтерв'ю Каті Осадчій для програми "Світське життя". До цього артистка не вирішувалася публічно заявити про онкологію. На її рішення приховувати інформацію про хворобу вплинули і її батьки, які виступили проти оприлюднення діагнозу. Вже по закінченні лікування Міка поділилася подробицями.

"Я приїхала в Україну показати, що здорова, що зі мною все добре. Закликаю всіх жінок перевірятися. Я захворіла у 33 роки, а дівчата в такому віці не хворіють на рак. Як правило, цю хворобу діагностують у дорослих жінок", – розповіла Міка Ньютон.

Артистка додала, що перевіряла діагноз в чотирьох лабораторіях. І вона, і лікарі не могли повірити, що це дійсно рак. Зірка згадала, що першим симптомом було здуття живота. Тоді вона почала активно займатися спортом, дотримувалася дієт.

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"Операція за операцією: одна, друга, потім ще одна ... Мені пощастило, бо моя лікарка була молодшого віку і вона сказала, що не буде вбивати організм, адже я хочу стати мамою", – поділилася знаменитість.

Але лікарі попереджають, що протягом 3-5 років після лікування може статися рецидив, тому дівчина уважно стежить за своїм станом.

Міка Ньютон захворіла на рак і одужала

Нагадаємо, що раніше співачка Міка Ньютон зіграла весілля в США.

Також ми писали, що медики назвали основні симптоми онкологічних захворювань. Варто відзначити, що лікарі наполягають на регулярному онкообстеженні.

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