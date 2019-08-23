У Анастасии Заворотнюк заподозрили рак мозга: она отменила все спектакли

Анастасия Заворотнюк - российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" имеет проблемы со здоровьем. По крайней мере так считают в СМИ, где сообщили, что у артистки рак мозга и поэтому она отменила все спектакли со своим участием.

По информации издания, "Дни.ру" со ссылкой на журнал "Тайны звезд", спровоцировать онкозаболевание могла процедура ЭКО, на которую, по слухам, 48-летняя актриса решилась, чтобы родить ребенка от любимого мужа. Как известно, в 2018 году артистка подарила мужу дочь Милу.

Отмечается, что преданные фанаты в Ереване разглядели у актрисы шрам на шее.

"Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз — разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли", — сообщает издание, ссылаясь на медика.

Фото: Анастасия Заворотнюк (facebook.com AZavorotnyuk)

Также сообщается, что кроме отмененных концертов, актриса занялась визой в США для себя и детей. Поклонники думают, что, скорее всего, Заворотнюк хочет лечиться в Америке.

Пресс-служба актрисы прокомментировала слухи о якобы раковой опухоли у Анастасии.

"Ребята оформляют документы. Петя (муж актрисы) же американец, вот и девочкам гражданство оформляет", — сообщил агент актрисы.

Напомним, что актриса после развода с первым мужем Дмитрием Стрюковым уже 11 лет счастлива в отношениях с Петром Чернышевым.

Читайте также, как в Киеве разоблачили врачей на вымогательстве взяток у онкобольных пациентов.

Кстати, в Кривом Роге мужчина похитил коробку с пожертвованиями на лечение онкобольной девочки Киры Короид, которую спасают всем городом.