ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве разоблачили врачей на вымогательстве взяток у онкобольных пациентов

Новости » Происшествия    17.08.2019 - 08:28
В Киеве разоблачили врачей на вымогательстве взяток у онкобольных пациентов
Фото: обнаруженные в кабинете врача деньги (npu.gov.ua)

Суммы взяток колебались от 3 до 70 тысяч гривен

В пятницу, 16 августа, столичные правоохранители разоблачили группу медработников Национального института рака (НИР), которые требовали у онкобольных пациентов взятки за назначение бесплатных медицинских препаратов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, в пятницу правоохранители провели обыски у служебных лиц НИР и обнаружили документацию, которая подтверждает причастность врачей к вымогательству взяток от пациентов и предпринимателей. В кабинетов одного из фигурантов дела обнаружили 20 тыс. гривен.

По данным полиции, медработники требовали от онкобольных пациентов денежное вознаграждение в размере от 3 до 70 тысяч гривен за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов, которые были закуплены для НИР за госсредства.

Также врачи требовали взятки у предпринимателей за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке медпрепаратов для нужд института. Суммы так называемых "откатов" за победу в тендере составляли от 15 до 20% от общей стоимости заключенного договора.

"Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 14 августа, правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника. Их задержали во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.

НАБУ обнародовало инкриминируемые Грымчаку схемы Чиновников задержали на крупной взятке за приватизацию Головинского карьера
Новости Украины взяткаврачивымогательство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь