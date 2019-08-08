В Кривом Роге мужчина ограбил онкобольную девочку и попал на видео

В Кривом Роге мужчина ограбил онкобольную девочку (коллаж РБК-Украина)

Бессовестный горожанин украл деньги, которые криворожане собирают на лечение Киры Короид

В Кривом Роге мужчина похитил коробку с пожертвованиями на лечение онкобольной девочки Киры Короид, которую спасают всем городом. Инцидент произошел в магазине на 44-м квартале. Видео с камер наблюдения опубликовал в Facebook отец девочки.

Преступник, укравший деньги у онкобольной девочки (фото: facebook.com/ross.koroid)

"Слов нет. Прошу максимальный репост. Страна должна знать своих героев. Деньги, которые украл этот джентльмен, люди собирают на лечение Киры Короид - моей дочке, которая ведет борьбу с раком крови (острый лимфопластный лейкоз типа l1)", - написал мужчина.

Опубліковано Ross Koroid Вівторок, 6 серпня 2019 р.

Кира Короид нужнается в помощи

На видео показан момент, как посетитель магазина незаметно для продавца забирает коробку с деньгами с прилавка и кладет ее в свой пакет.

Опубліковано Ross Koroid Вівторок, 6 серпня 2019 р.

Преступник, укравший деньги у онкобольной Киры Короид

Пользователей сети возмутил этот инцидент. Они требуют найти и наказать вора.

Моральный урод!

Ух гад, наказывать таких надо!

Найти и руки отбить... Скотина

Найти гниду. И слить с него полный такой ящик крупных купюр!

Боже, и зачем земля держит таких уродов...

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему "развода" украинцев.