ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кривом Роге мужчина ограбил онкобольную девочку и попал на видео

STYLERПроисшествия    08.08.2019 - 14:30
В Кривом Роге мужчина ограбил онкобольную девочку и попал на видео
В Кривом Роге мужчина ограбил онкобольную девочку (коллаж РБК-Украина)

Бессовестный горожанин украл деньги, которые криворожане собирают на лечение Киры Короид

В Кривом Роге мужчина похитил коробку с пожертвованиями на лечение онкобольной девочки Киры Короид, которую спасают всем городом. Инцидент произошел в магазине на 44-м квартале. Видео с камер наблюдения опубликовал в Facebook отец девочки.

В Кривом Роге мужчина ограбил онкобольную девочку и попал на видео

Преступник, укравший деньги у онкобольной девочки (фото: facebook.com/ross.koroid)

"Слов нет. Прошу максимальный репост. Страна должна знать своих героев. Деньги, которые украл этот джентльмен, люди собирают на лечение Киры Короид - моей дочке, которая ведет борьбу с раком крови (острый лимфопластный лейкоз типа l1)", - написал мужчина.

 

 

Опубліковано Ross Koroid Вівторок, 6 серпня 2019 р.

Кира Короид нужнается в помощи

На видео показан момент, как посетитель магазина незаметно для продавца забирает коробку с деньгами с прилавка и кладет ее в свой пакет.

 

 

Опубліковано Ross Koroid Вівторок, 6 серпня 2019 р.

Преступник, укравший деньги у онкобольной Киры Короид

Пользователей сети возмутил этот инцидент. Они требуют найти и наказать вора.

  • Моральный урод!
  • Ух гад, наказывать таких надо!
  • Найти и руки отбить... Скотина
  • Найти гниду. И слить с него полный такой ящик крупных купюр!
  • Боже, и зачем земля держит таких уродов...

В Кривом Роге мужчина ограбил онкобольную девочку и попал на видео

Скриншот комментариев 

В Кривом Роге мужчина ограбил онкобольную девочку и попал на видео

Скриншот комментариев 

Ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему "развода" украинцев.

Бьет женщин по голове и срывает золото: в Киеве орудует опасный вор Ограбление в стиле экшн: в Днепре вор убегал от копов на маршрутке (фото)
Новости Украины Кривой Рогграбительвор
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь