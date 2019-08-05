На известном украинском курорте не рекомендуют купаться в море

В Одессе не рекомендуют купание на всех пляжах города. Дело в том, что в акваторию моря попало слишком много поверхностных вод. Отметим, что после шторма, который пронесся на курорте, в городе выпала двухмесячная норма осадков.

Городские власти просят туристов и местных жителей воздержаться от купания. Об этом сообщает УНИАН ссылаясь на мэрию города.

В частности, в связи с сильными ливневыми осадками большое количество поверхностных вод попало в акватории пляжей города.

"С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует пока отказаться от морского водопользования на пляжах", - сказано в сообщении.

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Напомним, что в Одессе 3 и 4 июля бушевал сильный шторм. В результате ливня в Одессе на Карантинном спуске поток воды снес десяток машин и разворотил ливневый коллектор.

Также мы писали, что мощный ливень в Одессе залил улицы буквально за несколько минут, и в некоторых районах города образовались настоящие водные каналы. Также ненастье разгулялось и в пригороде, где был зафиксирован смерч.

