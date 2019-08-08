На известном курорте 19-летняя девушка выпала из самолета во время полета

На Мадагаскаре 19-летняя студентка Алана Катленд выпала из самолета во время полета. Как пишет Daily Mail, трагедия произошла неподалеку от популярного курорта Аджаджави - там студентка-биолог Робинсон-колледжа в Кембридже изучала редкий вид крабов.

Алана Катленд (фото: twitter.com)

Позже стало известно, что Алана сама выпрыгнула из самолета на высоте около 1130 м через 10 минут после взлета. Подруга погибшей студентки Рут Джонсон и пилот самолета несколько минут удерживали Катленд за ноги, однако девушка все же вырвалась.

Фото эксперимента, на котором изображается, как Рут Джонсон и пилот пытались удержать Алану (dailymail.co.uk)

В полиции рассказали, что во время пребывания на острове Алана пять раз испытывала приступы паранойи. Кроме того, незадолго до трагедии девушка поссорилась с родителями. Также из-за неудачах в своем исследовании студентка, говорят правоохранители, "была в постоянном стрессе, с которым не могла справиться".

Алана Катленд (фото: twitter.com)

"Наша дочь Алана была яркой независимой личностью, человеком, которого любили все, кто ее видел. Она всегда любила и поддерживала родных и друзей, которые теперь испытывают искреннее горе. Она всегда искала приключений и всегда старалась расширить свои знания. Ее жажда открытий заставляла ее использовать по максимуму каждое мгновение жизни. Наши сердца разбиты потерей нашей возлюбленной дочери, которая освещала своим присутствием любую комнату, в которую она входила", - прокомментировали гибель дочери ее родители.

Алана Катленд (фото: facebook.com)

В интервью британским СМИ отец Аланы заявил, что у его дочери "была сильная реакция на какой-то медикамент, но не на противомалярийный, так как их она принимала в прошлом году во время путешествия в Китай".

Кстати, семья Аланы весьма обеспеченная, и она ранее никогда не испытывала каких-либо проблем в отношениях с родителями. Проблем в учебе и в отношениях с однокурсниками у нее также не было.

Сейчас останки истерзанного крупными мадагаскарскими хищниками тела девушки отправлены в лабораторию для токсикологических обследований.

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