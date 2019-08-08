На відомому курорті 19-річна дівчина випала з літака під час польоту

На Мадагаскарі 19-річна студентка Алана Катленд випала з літака під час польоту. Як пише Daily Mail, трагедія сталася неподалік від популярного курорту Аджаджаві - там студентка-біолог Робінсон-коледжу в Кембриджі вивчала рідкісний вид крабів.

Алана Катленд (фото: twitter.com)

Пізніше стало відомо, що Алана сама вистрибнула з літака на висоті близько 1130 м через 10 хвилин після зльоту. Подруга загиблої студентки Рут Джонсон і пілот літака кілька хвилин утримували Катленд за ноги, однак дівчина все ж вирвалася.

Фото експерименту, на якому зображується, як Рут Джонсон і пілот намагалися утримати Алану (dailymail.co.uk)

У поліції розповіли, що під час перебування на острові Алана п'ять разів відчувала напади параної. Крім того, незадовго до трагедії дівчина посварилася з батьками. Також через невдачі у своєму дослідженні студентка, кажуть правоохоронці, "була в постійному стресі, з яким не могла впоратися".

Алана Катленд (фото: twitter.com)

"Наша дочка Алана була яскравою, незалежною особистістю, людиною, яку любили всі, хто її бачив. Вона завжди любила і підтримувала рідних і друзів, які тепер відчувають щире горе. Вона завжди шукала пригод і завжди намагалася розширити свої знання. Її жага відкриттів змушувала її використовувати по максимуму кожну мить життя. Наші серця розбиті втратою нашої коханої дочки, яка освітлювала своєю присутністю будь-яку кімнату, в яку вона входила", - прокоментували загибель дочки її батьки.

Алана Катленд (фото: facebook.com)

В інтерв'ю британським ЗМІ батько Алани заявив, що у його дочки "була сильна реакція на якийсь медикамент, але не на протималярійний, так як їх вона брала в минулому році під час подорожі в Китай".

До речі, сім'я Алани досить забезпечена, і вона раніше ніколи не зазнавала жодних проблем у відносинах з батьками. Проблем у навчанні і в стосунках з однокурсниками у неї також не було.

Зараз останки понівеченого великими мадагаскарскими хижаками тіла дівчини відправлені в лабораторію для токсикологічних обстежень.

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