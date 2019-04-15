Бабченко пожизненно заблокировали в Facebook: подробности

Коллаж РБК-Украина

Бабченко запретили писать посты в соцсети Facebook

Известного журналиста Аркадия Бабченко пожизненно заблокировали в Facebook. До этого администрация соцсети уже блокировала несколько раз его аккаунты, однако корреспондента это не останавливало. Об этом он рассказал в программе "PRIME: Бабченко" телеканалу ATR.

"Меня в очередной раз забанили в ФБ. На основном аккаунте я в бане сижу уже месяц. Потом меня банили за пост про Юлию Тимошенко на моей запасной странице, потом меня банили за пост про Владимира Зеленского, потом мне еще сносили аккаунты. И вот, пару дней назад Facebook лишил меня права писать на мою страницу теперь уже пожизненно", - сказал журналист.

Бабченко запретили писать посты в соцсети Facebook (скриншот: YouTube/Телеканал ATR)

Также Бабченко добавил: "Вот офис Facebook в Варшаве, чтобы бороться с российской пропагандой, российскими фейк-ньюс. Поздравляю вас, друзья мои, отличная работа".

Бабченко запретили писать посты в соцсети Facebook (видео: YouTube/Телеканал ATR)

Ранее известный российский журналист Аркадий Бабченко, который переехал жить в Украину, посоветовал жителям РФ уезжать из страны, так как там скоро наступит голод.

Напомним, что Бабченко высказался о нападении РФ на украинский флот и военном положении.

А также рассказывали о том, что Бабченко назвал "срок годности" российской пропаганды.