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Відомого журналіста довічно заблокували у Facebook

STYLERПерсони    15.04.2019 - 13:32
Відомого журналіста довічно заблокували у Facebook
Колаж РБК-Україна

Бабченко заборонили писати пости у соцмережі Facebook

Відомого журналіста Аркадія Бабченко довічно заблокували у Facebook. До цього адміністрація соцмережі вже кілька разів блокувала його акаунти, однак кореспондента це не зупиняло. Про це він розповів у програмі "PRIME: Бабченко" телеканалу ATR.

"Мене в черговий раз забанили в ФБ. На основному обліковому записі я в бані сиджу вже місяць. Потім мене банили за пост про Юлію Тимошенко на моїй сторінці, потім мене банили за пост про Володимира Зеленського, потім мені ще зносили акаунти. І ось, кілька днів тому Facebook позбавив мене права писати на мою сторінку тепер вже довічно", - сказав журналіст.

Відомого журналіста довічно заблокували у FacebookБабченко заборонили писати пости у соцмережі Facebook (скріншот: YouTube/Телеканал ATR)

Також Бабченко додав: "Ось офіс Facebook у Варшаві, щоб боротися з російською пропагандою, російськими фейк-ньюс. Вітаю вас, друзі мої, відмінна робота".

Бабченко заборонили писати пости у соцмережі Facebook (відео: YouTube/Телеканал ATR)

Раніше відомий російський журналіст Аркадій Бабченко, який переїхав жити в Україну, порадив жителям РФ виїжджати з країни, так як там скоро настане голод.

Нагадаємо, що Бабченко висловився про напад РФ на український флот і військове положення.

А також розповідали про те, що Бабченко назвав "термін придатності" російської пропаганди.

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