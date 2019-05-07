Знаменитого украинского дизайнера оставили без трусов: что произошло

Андре Тан попал в неприятную ситуацию во время отдыха с семьей. Дело в том, что на отдых не прилетел его чемодан со всеми необходимыми вещами и лекарствами. Об этом известный украинский дизайнер написал на своей странице в Instagram.

Андре Тан рассказал, что ему с женой и голодным 3-х летним ребенком на руках пришлось заезжать в магазин и покупать все вещи, потому что так бы они остались в 35 градусную жару в теплых трикотажных костюмах, без купальников и белья.

"Дальше было еще интереснее. Чемодан долго не могли найти, но я стал угрожать честным отзывом в Инстаграм и его (о чудо!) с горем пополам нашли через 3 дня", - написал дизайнер.

Андре Тан остался без своих вещей на отдыхе (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Андре Тан также отметил, что когда чемодан нашли, то авиакомпания Air Arabia не захотела оплачивать его доставку в отель. В итоге чемодан они оставили в аэропорту.

"Я путешествую 20 лет на самолетах и ни разу не встречал такого хамского отношения. Однажды пару лет назад авиакомпания Люфганза, потеряла мой чемодан, так вот они на следующий день привезли чемодан совершенно в другую страну с кучей извинений и подарков", - подытожил дизайнер.

Напомним, что Андре Тан представил стильные новинки для маленьких модников и модниц. Он также вывел на подиум звезд с их детьми.

Ранее сообщалось, что авиарейс Киев-Ужгород отменяют из-за нерентабельности.