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Андрей Джеджула, Артем Гагарин, Гайтана и другие: Андре Тан вывел на подиум звезд с их детьми

Lite » Мода 22.03.2019 - 18:52
Андрей Джеджула, Артем Гагарин, Гайтана и другие: Андре Тан вывел на подиум звезд с их детьми
Андре Тан представил коллекцию для детей

Андрет Тан представил стильные новинки для маленьких модников и модницы

Украинский дизайнер Андре Тан открыл детскую неделю моды JFW яркой и стильной коллекцией весна/лето 2019 для маленьких модников.

Атмосфера умиления присутствовала с первых минут показа, так как дизайнер вывел на подиум не только юных моделей, а и их звездных родителей. Открыла показ певица Гайтана со своей почти двухлетней дочерью, которая была самой младшей моделью показа. Так же на подиум вышли и продемонстрировали family look Наталья Холоденко с сыном Илларионом, Артем Гагарин с сыном Митей, Андрей Джеджула с сыном Даниэлем, Валентина Хамайко с сыном Михаилом и дочкой Мирославой.

Наталья Холоденко с сыном

Психолог и тренер Наталья Холоденко с сыном Илларионом 

Ведущий Артем Гагарин с сыном Митей

Ведущий Артем Гагарин с сыном Митей

Андрей Джеджула с сыном Даниэлем

Андрей Джеджула с сыном Даниэлем

Андре Тан в прошлом году впервые представил свое новое детище, а именно линию одежды для детей. Показав на детской неделе моды уже вторую коллекцию дизайнер прокомментировал: "Я убежден, что хороший вкус стоит прививать с самого детства, именно поэтому в прошлом году я запустил детскую линию, которая стала логическим продолжением женской и мужской линий. Теперь я уверенно могу сказать, что мы можем одеть всю семью".

Андре Тан с дочкой

Андре Тан с дочкой

Главной музой коллекции стала трех летняя дочь Андре Тана Соня.

"С появлением дочери я кардинально пересмотрел свои взгляды на детскую одежду. Маленькие девочки стремятся быть такими же модницами, как и их мамы, поэтому наши вещи в хорошем смысле "взрослые". Особенное внимание мы уделяем крою и выбору ткани, а так же максимально повторяем элементы взрослых коллекций в детских",- прокомментировал Андре Тан.

Валентина Хамайко 

Валентина Хамайко с сыном Михаилом и дочкой Мирославой

Андрей Джеджула, Артем Гагарин, Гайтана и другие: Андре Тан вывел на подиум звезд с их детьми

Андрей Джеджула, Артем Гагарин, Гайтана и другие: Андре Тан вывел на подиум звезд с их детьми

Детская коллекция весна/лето 2019 яркая, жизнерадостная и безусловно комфортная. Повседневные комплекты соединяют в себе стили гранж и спорт-шик. Дизайнер смело предлагает сочетать куртку-косуху с розовой юбкой-пачкой и кроссовками oversize. Леопардовый свитшот носим с легансами из эко кожи, а на первый взгляд строгий костюм в полоску-с декоративными перьями и брошами в форме звезд из кристаллов. Что касается мальчиков, Андре Тан пропагандирует стиль юного денди: рубашки-поло в черно-белую полоску, голубые и серые брюки-чинос, casual рубашки в клетку из хлопка "как у папы".

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