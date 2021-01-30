Известного шоумена сняли с эфира из-за скандального видео об украинском языке

Украинский шоумен и телеведущий Вячеслав Соломка оскандалился из-за своего ироничного видео с переводом некоторых слов с украинского на русский, которое он разместил в своей соцсети. Подобную шутку юмориста оценили далеко не все, и вскоре на комика в интернете посыпались упреки в хайпе и обвинения в издевательстве над языком.

В итоге телеканал "Киев", где работает ведущий, выступил с официальным заявлением относительно ситуации, и принял решение о временном снятии Вячеслава с эфира.

Подобные меры были приняты, в том числе, по причине того, что Соломка записал свой ролик для размещения на канале TikTok именно в офисе телеканала. Также отмечается, что на одном из видео фигурировала продюсер программы "Киев. Утро" Наталья Дубовик.

Администрация канала решила извиниться "перед всеми, кого могли оскорбить эти записи".

Сообщается, что после скандала руководство телеканала инициировало служебное расследование, в ходе которого "было выяснено, что создание и запись серии видео об украинском языке - это инициатива исключительно Вячеслава Соломки".

Ведущий уже принес свои извинения на своей Facebook-странице и заверил, что никого не хотел оскорбить, и видео, в котором в шутливой форме сравниваются слова украинского и русского языков, не имело целью их высмеять, а ролик имел исключительно развлекательный характер.

"В условиях гибридной информационной войны, а также военной агрессии на Донбассе, которую ведет Российская Федерация против Украины, неудачные шутки относительно украинского языка, ее отдельных слов или фонетики неуместны. Мы также осознаем негативную нравственную сторону этих видеозаписей. Отснятые кадры затрагивают чувствительную тему для многих украинских и могут трактоваться двусмысленно, что должен был предвидеть автор видео. Поэтому пока Вячеслава Соломко отстранен от ведения эфира", - говорится в заявлении телеканала.

Видео: Вячеслав Соломка оскандалился из-за шутки об украинском языке

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