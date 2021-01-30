Відомого шоумена зняли з ефіру через скандальне відео про українську мову

Український шоумен і телеведучий В'ячеслав Соломка оскандалився через своє іронічне відео з перекладом деяких слів з української на російську, яке він розмістив у своїй соцмережі. Подібний жарт гумориста оцінили далеко не всі, і незабаром на коміка в інтернеті посипалися докори в хайпі та звинувачення у знущанні з мови.

У результаті телеканал "Київ", де працює ведучий, виступив із офіційною заявою щодо ситуації, і прийняв рішення про тимчасове зняття В'ячеслава з ефіру.

Подібні заходи були прийняті в тому числі з причини того, що Соломка записав свій ролик для розміщення на каналі TikTok саме в офісі телеканалу. Також зазначається, що на одному з відео фігурувала продюсер програми "Київ. Ранок" Наталія Дубовик.

Адміністрація каналу вирішила вибачитися "перед усіма, кого могли образити ці записи".

Повідомляється, що після скандалу керівництво телеканалу ініціювало службове розслідування, в ході якого "було з'ясовано, що створення і запис серії відео про українську мову - це ініціатива виключно В'ячеслава Соломки".

Ведучий вже вибачився на своїй Facebook-сторінці та запевнив, що нікого не хотів образити, і відео, в якому в жартівливій формі порівнюються слова українською та російською мовами, не мало на меті їх висміяти, а ролик мав виключно розважальний характер.

"В умовах гібридної інформаційної війни, а також військової агресії на Донбасі, яку веде Російська Федерація проти України, невдалі жарти щодо української мови, її окремих слів чи фонетики є недоречними. Ми також усвідомлюємо негативну моральну сторону цих відеозаписів. Відзняті кадри зачіпають чутливу тему для багатьох українців і можуть трактуватися двозначно, що мав передбачити автор цих відео. Тому поки В'ячеслава Соломку відсторонено від ведення ефіру", - йдеться в заяві телеканалу.

Відео: В'ячеслав Соломка оскандалився через жарти про українську мову

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