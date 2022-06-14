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Відомого музиканта Євгена Хмару обікрали в поїзді: це не просто втрата чогось матеріального

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Вівторок 14 червня 2022 20:27
Відомого музиканта Євгена Хмару обікрали в поїзді: це не просто втрата чогось матеріального Фото: Музиканта Євгена Хмару обікрали в поїзді (instagram com evgenykhmara)
Автор: Анна Шиканова

Відомий музикант і піаніст Євген Хмара розповів, що його обікрали в поїзді. Він зараз гастролює з концертами по Європі та збирає гроші для українців. Злодії забрали сумку з його апаратурою та мобільний телефон.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"У мене забрали абсолютно все для моїх виступів, а це обладнання на 8000 євро. І це в той момент, коли їдеш поїздом в ніч, щоб заощадити зайві 100 євро на ніч в готелі, бо всі гроші збираємо для наших захисників", - пише музикант.

Він описав свій маршрут за останні три доби: з Верхньої Австрії до Відня за кермом (300 км), Відень-Рига (літак), Рига-Вільнюс (автобус). Два виступи у Вільнюсі в той же день літак на Варшаву. Ніч в аеропорту. Далі: Варшава-Катовіце, потім дорога автомобілем до Чехії. Виступ. Далі поїздом до Острави та очікування поїзда, який повинен був приїхати о 2:30 ночі.

Нічний поїзд - це вагони з сидячими місцями в купе по 6 сидінь і розсувні двері, які не закриваються на замок. Євген Хмара знайшов купе без попутників і спробував трохи поспати. При цьому ногу поставив на сумку, а телефон був у кишені.

"Спати вдавалося по 20-30 хвилин. Сумка стояла оперта на ногу, а телефон в кишені. Близько 5:30 ранку я в черговий раз прокинувся і почав на себе злитися, через те, що завжди тримаю речі при собі та від цього не можу нормально спати. Я виклав телефон, а сумку переклав під сидіння. А наступного ранку я прокинувся без усього...", - додає музикант.

Він зізнається, що ця втрата - не просто чогось матеріального, це втрата набагато більша - два роки музичного життя. Купи студійних записів, який не повернути.

"Водночас, це ніщо, в порівнянні з тим, що втрачають сьогодні українці через нашого сусіда. Я живий. Рідні та друзі живі, а це головне! Я вдячний Богу за все! Вдячний за цей урок. Бо з цієї ситуації виніс багато. Хочу ще подякувати та молюся за сім'ю, яка першою прийшла на допомогу. Це безцінне!"- написав Євген Хмара.

Євген Хмара - відомий український композитор, піаніст-віртуоз, член Опікунської ради Асоціації Child.ua - допомагає дітям з аутизмом. Першу музичну композицію записав у 7 років. Пише музику для кінофільмів і телесеріалів, активно гастролює, випустив вже 6 альбомів.

До речі, раніше ми писали про те, що Маша Єфросиніна розповіла, що російська ракета зруйнувала будинок, де її прихистили з дітьми.

А ще ми розповідали про те, військові записали новий кліп на пісню Riffmaster "Тихо прийшов, тихо пішов".

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