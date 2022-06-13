"Тихо прийшов, тихо пішов": на песню Riffmaster выпустили новый невероятный клип

Оркестр 3-го полка снял клип на песню Riffmaster "Тихо прийшов, тихо пішов". Как отмечают сами музыканты - именно так можно описать работу групп специального назначения Сил Специальных Операций ВСУ.

Стоит отметить, что именно эту песню называют неофициальным гимном Сил Специальных Операций.

Автор песни - Riffmaster (Андрей Антоненко) служил в ВСУ по контракту с 2017 года - в ССО ВСУ. С 2019 года был в Командовании ССО ВСУ.

Текст песни

Ще коли на траві роса

Ще коли воду коні п'ють

Вже нащадки старих характерників

Укладають свій парашут

В небо цілить гелікоптер

І лунає наказ "На зліт"

І бійці спеціального значення

Вирушають у свій похід

Тихо прийшов, тихо пішов

Ворога знищено, як був наказ

Сонце сідає, ніч наступає

Домів повертається Спецназ

Тихо прийшов, тихо пішов

Ворога знищено, як був наказ

Сонце сідає, ніч наступає

Домів повертається Спецназ

Нас не видно, але ми тут

Нас не чути, але ми є

Так буває, що твого серця стук

Наче молотом в тиші б'є

Ми для ворога - вічний жах

І для зрадників - сатана

А над нами так велично майорить

Прапор з образом кажана!

Тихо прийшов, тихо пішов

Ворога знищено, як був наказ

Сонце сідає, ніч наступає

Домів повертається Спецназ

Тихо прийшов, тихо пішов

Ворога знищено, як був наказ

Сонце сідає, ніч наступає

Домів повертається Спецназ

Закодовані в нас імена

І обличчя ховає "тінь"

Ми таємно кладемо за Країну життя

Не вагаючись, без сумління

І загиблих наших Братів

Командирів, солдат рядових

Тих, хто землю свою захистили в боях

Ми в серцях закарбуємо своїх

Тихо прийшов, тихо пішов

Ворога знищено, як був наказ

Сонце сідає, ніч наступає

Домів повертається Спецназ

Тихо прийшов, тихо пішов

Ворога знищено, як був наказ

Сонце сідає, ніч наступає

Домів повертається Спецназ

Тихо прийшов, тихо пішов

Ворога знищено, як був наказ

Сонце сідає, ніч наступає

Домів повертається Спецназ

Тихо прийшов, тихо пішов

Ворога знищено, як був наказ

Сонце сідає, ніч наступає

Домів повертається Спецназ