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Я задыхаюсь от ненависти: под Тернополем ракета разрушила дом, где приютили Ефросинину

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Чортков, Тернопольская область, Вторник 14 июня 2022 17:32
Я задыхаюсь от ненависти: под Тернополем ракета разрушила дом, где приютили Ефросинину В Чорткове разрушен дом, где приютили Ефросинину (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Чортков в Тернопольской области был обстрелян российскими ракетами вечером 11 июня. Известно, что ракеты попали в жилые дома - ранения получили более 20 человек, в том числе и ребенок.

Маша Ефросинина написала эмоциональный пост на своей странице в Instagram и сообщила, что ракетами разрушен дом, где нашли приют она и ее семья.

Вечером 11 июня российские ракеты прилетели в городок Чортков в Тернопольской области. Известно, что разрушен объект инфраструктуры и четыре жилых дома. Одна из ракет попала в газовую трубу.

Ранения получили 23 человека, среди них много женщин и один ребенок. 12-летняя девочка из Харькова уехала из-под обстрелов на запад страны, но российские ракеты и там ее настигли.

Новость о Чорткове выбила из себя телеведущую Машу Ефросинину. В самом начале полномасштабного вторжения России в Украину, она оставалась в одном из этих домов на ночь. Незнакомые люди в Чорткове предоставили убежище ей, ее детям и друзьям.

Я задыхаюсь от ненависти: под Тернополем ракета разрушила дом, где приютили ЕфросининуА сейчас дом, который казался таким безопасным, разрушен российской ракетой.

"Разрушено то здание, где дали нам убежище. Нас кормили малознакомые нам люди. И тогда тот Чертков казался безопасным местом. Это была первая наша ночевка, когда мы ехали в шоке с детьми в никуда с одним чемоданом. Нас было 13 человек, нас кормили, поили чаем, и он теперь разрушен", — эмоционально рассказала она в "Сніданку з 1+1".

Маша Ефросинина призналась, что ненавидит российских оккупантов за ту боль и страдания, которые они несут Украине.

"Я уже задыхаюсь от ненависти и боли за то, что никак не кончится этот террор", - написала телеведущая.

Кстати, ранее мы писали о том, что Ефросинина рассказала о разлуке с мужем и слезах.

А также рассказывали о том, Маша Ефросинина показала редкое фото с детьми.

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Тернопольская область Маша Ефросинина
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