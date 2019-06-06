Известного актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали

В Москве экстренно госпитализировали известного российского и советского актера Александра Панкратова-Черного. Как сообщают российские СМИ, артисту внезапно стало плохо рано утром в четверг, 6 июня.

Александр-Панкратов Черный упал рано утром в обморок и ему пришлось вызвать экстренную медицинскую помощь. После осмотра врачи увезли его в больницу. У Панкратова-Черного резко упало артериальное давление, фактически до критического минимума.

На данный момент артист находится без сознания, и врачи оценивают его состояние как тяжелое. Александра Панкратова-Черного поместили в реанимацию.

Александр Панкратов-Черный (YouTube.com/ News-Front)

Напомним, Александр Панкратов-Черный – советский и российский актер и кинорежиссер. 28 июня он отпразднует свой юбилей – 70 лет.

На его счету много работ в легендарных фильмах, таких как "Мы из джаза", "Жестокий романс", "Батальоны просят огня", "Зимний вечер в Гаграх", "Где находится нофелет?", "Забытая мелодия для флейты", "Артистка из Грибова", "Наутилус", "Караван смерти", "Небеса обетованные", "Ребенок к ноябрю", "Ширли-Мырли", "Мастер и Маргарита" и многие другие.

Также он известен как поэт, кинорежиссер и актер театра.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Москве экстренно госпитализировали легендарного продюсера и основателя группы "На-на" Бари Алибасова. Он по ошибке выпил средство для очистки труб, и врачи оценивают его состояние как очень тяжелое.

В пятницу, 5 июня, российские СМИ сообщили, что Бари Алибасов скончался, однако его пресс-секретарь опроверг эту информацию.